Global Times: 'Finlandiya ve İsveç'i engellemek, Türkiye'nin eşsiz rolünü gösteriyor'

NATO'ya katılma konusunda resmi başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın girişimi, terör unsurlarına ev sahipliği yaptıkları gerekçesiyle Türkiye engeline takılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in terör örgütü PKK ve YPG'ye yaptığı yardımlar nedeniyle, bu iki ülkenin üyelik başvurusuna soğuk baktıklarını açıkça belirtmişti.

Konu ile ilgili Erdoğan, "Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı önceki yönetimler. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz." ifadelerini kullananan Erdoğan, "İkinci yanlışı işlemek istemiyoruz." demişti.

Ankara'nın net tavrı, uluslararası alanda ses getirdi.

"Türkiye büyük güç"

Çin basınından Global Times, "Finlandiya ve İsveç'in girişimini engellemek, Türkiye'nin büyük güç olarak eşsiz rolünü gösteriyor" başlıklı haberinde konuyu mercek altına aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pazartesi günü Rus ve Ukraynalı liderlerle planlanan telefon görüşmelerinden önce, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım hedefine yönelik itirazını yeniden vurguladığı hatırlatıldı.

"Batı'nın taleplerini karşılamasının istenmesi haksızlık"

Söz konusu iki ülkenin, 18 Mayıs'ta NATO'ya katılmak için resmen başvurduğu, ancak Türkiye dahil diğer tüm askeri ittifaka üye ülkeler tarafından onaylanmaları gerektiğine dikkat çekildi.

İsmi açıklanmayan Pekin merkezli bir uluslararası ilişkiler uzmanı, "Batı, Türkiye'nin taleplerini karşılayamazken, Türkiye'den Batı'nın taleplerini karşılamasının istenmesi haksızlık." dedi.

"Küresel güvenlikteki eşsizliğini gösteriyor"

Haberde, aynı uzmanın, "Türkiye, itilip kakılacak bir ülke değil. Rusya ve Ukrayna ile müzakerelere ev sahipliği yapmak, Türkiye'nin Avrupa ve hatta küresel güvenlikteki eşsizliğini gösteriyor." şeklindeki ifadeleri paylaşıldı.

Türkiye'nin kaldıraçsız olmadığı belirtilerek, "kritik coğrafi etkisi göz önüne alındığında, ABD ve Batı'yı İsrail-Filistin meselesi ve İran ile nükleer anlaşma konularından uzak tutabileceği" kaydedildi. (ensonhaber)