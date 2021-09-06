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Gine'de darbeci komutan Mamady Doumbouya'nın geçmişi oldukça dikkat çekici!

Cumhurbaşkanı Conde'yi alıkoyan askerlerin başındaki ismin kariyeri, darbeyle ilgili spekülasyonları beraberinde getirdi.

Dünya 06.09.2021, 21:18
Gine'de darbeci komutan Mamady Doumbouya'nın geçmişi oldukça dikkat çekici!

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri'nin (GFS) lideri Albay Mamady Doumbouya, dün bir grup askerle çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yönetime el koyduklarını duyurdu.

Başka bir videoda ise Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askerler tarafından alıkonulduğu görüldü.

DARBE BİLDİRİSİNİ FRANSIZCA OKUDULAR

Sonrasında yine Doumbouya'nın başında olduğu bir grup asker, devlet televizyonu RTG'nin canlı yayınında darbe bildirisini Fransızca dilinde okudu.

Doumbouya'nın okuduğu bildiride, Cumhurbaşkanı Conde'nin kabine bakanlarının ve diğer üst düzey yetkililerin toplantıya çağrılacağı belirtildi, "demokrasiyi onarma sözü" verildi.

İSRAİL VE BİRLEŞİK KRALLIK'TA EĞİTİM ALDI

Darbeye öncülük eden Doumbouya'nın dikkat çeken geçmişi, cunta hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Bir Fransız vatandaşıyla evli olan Doumbouya, harp okulundan mezun. 15 yıldan fazla askeri deneyime sahip darbeci komutan, İsrail ve Birleşik Krallık'ta askeri eğitim gördü.

FRANSIZ YABANCI LEJYONU'NDA GÖREV YAPTI

Fransız vatandaşı olduğu belirtilen Doumbouya, İsrail'de operasyonel koruma uzmanlığı eğitimini tamamlarken, Fransız Yabancı Lejyonu'nda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de Conde tarafından oluşturulan GFS'nin başına getirildi.

Öte yandan lejyonda risk değerlendirmesi ve hızlı karar verme konusunda eğitmenlik görevinde bulunduğu kaydedildi.

Darbeci komutan Mamady Doumbouya'nın kariyeri, darbenin arkasında uluslararası uzantıların olduğuna işaret ediyor.

DARBE BİLDİRİSİNDEKİ İFADELER

Öte yandan Doumbouya, darbe bildirisinde "Askerin görevi ülkeyi kurtarmaktır. Siyasi hayatın kişiselleştirilmesi sona erdi. Artık siyaseti tek adama emanet etmeyeceğiz, millete emanet edeceğiz. Yollarımızın, hastanelerimizin halini görseniz 72 yıl sonra artık uyanma vaktinin geldiğini anlarsınız." ifadelerini kullandı.

Anayasa ve hükümetin feshedileceği, sınırların bir hafta süreyle kapatılacağı paylaşıldı.

#Mamady Doumbouya
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