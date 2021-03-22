'Genç ve güzel' motorcu fenomen 50 yaşında erkek çıktı

Japonya'da motorsikletiyle paylaşımlar yapan ve güzelliğiyle övgü toplayan 'azusagakuyuki' isimli Twitter kullanıcısının erkek olduğu anlaşıldı.

Dikkatli takipçilerin 'azusagakuyuki'nin aynadaki yansımasının erkek olduğunu fark etmesi üzerine Twitter kullanıcısının yalanı ortaya çıktı.

Bunun üzerine ülkedeki bir televizyon programı işin peşini bırakmayarak 'azusagakuyuki'nin aslında Zonggu adında 50 yaşında bir adam olduğunu öğrendi.

Canlı yayında sunucu sürücüyü yolda takip ettikten sonra yanına yaklaşıp kaskını çıkarmasını istedi.

Sürücünün kaskını çıkarmasıyla programdaki herkes şaşkına döndü.

Zonggu, çıkan haberlerin ardından FaceApp isimli fotoğraf düzenleme uygulaması kullanarak yüzünü değiştirdiğini itiraf etti.

Foyası ortaya çıkan Zonggu, programda yaptığı açıklamada, kimsenin yaşlı bir adamı görmek istemediğini, sosyal medyada popüler olmak için uygulamayı kullandığını ifade etti.

Paylaşımlarının eskiden 10 beğeni aldığını ekleyen Zonggu, uygulamayı kullandıktan sonra beğeni sayısının 1000'e çıktığını belirtti.

İlginçtir ki Zonggu, asıl kimliği ortaya çıkınca çok daha ünlü hale geldi.

Programdaki açıklamadan sonra sosyal medya kullanıcıları "TV şovunu izledim ve hayranın oldum", "Sihirli becerilere sahipsin" gibi yorumlar yaptı.