Genç kadının Filistin şarkısı sosyal medyayı salladı: Bir zamanlar insanlar orada barış içinde yaşardı...
❝Filistin bir gün özgürlüğüne kavuşacak, o yüzden tarihin doğru tarafında yer alın❞ Söz yazarı Eman Askar'ın "Filistin'in Hikâyesi" isimli paylaşımı kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.
Emon Askar adlı söz yazarı Filistin'in hikayesini anlattığı şarkısıyla gündem oldu. emmasworld.101 adlı Instagram hesabından yayınlanan video kısa sürede 1,6 milyon izlenmeye ulaştı.
Filistin tarihinin bir de ondan dinleyin...
Şarkının sözleri şöyle:
Bir zamanlar Filistin diye bir yer vardı, Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler orada barış içinde yaşardı
1800'lü yıllarda, Osmanlı Devleti tarafından yönetilirken
Sakallı bir adam siyonizmi icat etti
Sadece kendilerine ait güvenli bir ülke için can atan Yahudilere özel bir ülke olacaktı orası
Sonra İtilaf devletlerinin kazandığı Birinci Dünya Savaşı başladı
İngiltere de "Ooo, bu güzel ülke benim olsun" dedi
Adı hala Filistin'di, sömürge ülkesi haline gelmiş olsa da.
Ancak hiç hakları olmadığı halde buranın Siyonist devlet olması için söz verildi
Sonra Yahudiler akın akın gelip yerleşti mülteci olarak, ki bu da normaldi
Ancak artık saklayamadıkları asıl amaçları ülkeyi çalmaktı
1948 yılında İsrail zorbalıkla devletini burada kurduğunu ilan etti
Binlerce Filistinli hayatta kalabilmek için yurdunu terk etti
Kendi yurtlarına geri dönme hakları, yurt edinme hakları, mücadele hakları ellerinden alınmıştı
İsrail devleti böylelikle genişledikçe genişledi ve bir Apartheid (ayrımcılık/iki ayrı sınıf vatandaşın olduğu yönetim biçimi) ülkesine dönüştü
İnsanlığınız nerede?
İnsanlık onuruna olan saygınız nerede?
Bunu "çekişme" olarak mı adlandırıyorsunuz? Bu delilik!
Fikrinizi değiştirme vakti geldi.
Filistin bir gün özgür olacak!
O yüzden tarih yazılırken doğru tarafta olun.
Savaş suçlarına karşı olmakla antisemitist olmazsınız.
Medyadaki haberler vasıtasıyla beyni yıkanan insanlardan olmayın
Şimdi kendiniz gerçeği görebilirsiniz
Bu hikayenin aslını öğrenin;
Filistin'in hikayesi!