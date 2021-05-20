Genç kadının Filistin şarkısı sosyal medyayı salladı: Bir zamanlar insanlar orada barış içinde yaşardı...

Emon Askar adlı söz yazarı Filistin'in hikayesini anlattığı şarkısıyla gündem oldu. emmasworld.101 adlı Instagram hesabından yayınlanan video kısa sürede 1,6 milyon izlenmeye ulaştı.

Filistin tarihinin bir de ondan dinleyin...

Şarkının sözleri şöyle:

Bir zamanlar Filistin diye bir yer vardı, Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler orada barış içinde yaşardı

1800'lü yıllarda, Osmanlı Devleti tarafından yönetilirken

Sakallı bir adam siyonizmi icat etti

Sadece kendilerine ait güvenli bir ülke için can atan Yahudilere özel bir ülke olacaktı orası

Sonra İtilaf devletlerinin kazandığı Birinci Dünya Savaşı başladı

İngiltere de "Ooo, bu güzel ülke benim olsun" dedi

Adı hala Filistin'di, sömürge ülkesi haline gelmiş olsa da.

Ancak hiç hakları olmadığı halde buranın Siyonist devlet olması için söz verildi

Sonra Yahudiler akın akın gelip yerleşti mülteci olarak, ki bu da normaldi

Ancak artık saklayamadıkları asıl amaçları ülkeyi çalmaktı

1948 yılında İsrail zorbalıkla devletini burada kurduğunu ilan etti

Binlerce Filistinli hayatta kalabilmek için yurdunu terk etti

Kendi yurtlarına geri dönme hakları, yurt edinme hakları, mücadele hakları ellerinden alınmıştı

İsrail devleti böylelikle genişledikçe genişledi ve bir Apartheid (ayrımcılık/iki ayrı sınıf vatandaşın olduğu yönetim biçimi) ülkesine dönüştü

İnsanlığınız nerede?

İnsanlık onuruna olan saygınız nerede?

Bunu "çekişme" olarak mı adlandırıyorsunuz? Bu delilik!

Fikrinizi değiştirme vakti geldi.

Filistin bir gün özgür olacak!

O yüzden tarih yazılırken doğru tarafta olun.

Savaş suçlarına karşı olmakla antisemitist olmazsınız.

Medyadaki haberler vasıtasıyla beyni yıkanan insanlardan olmayın

Şimdi kendiniz gerçeği görebilirsiniz

Bu hikayenin aslını öğrenin;

Filistin'in hikayesi!