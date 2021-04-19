Geleneksel satranç hamlesine karşı ‘Sicilya savunması'

Norveçli politika yazarı Pal Steigan, Ukrayna'nın Donbass’ta çözüm için güç kullanmama kararına ilişkin yorumunda Kiev'e böyle bir sinyalin büyük olasılıkla Washington'dan geldiğine dikkat çekti.

Ukrayna’nın doğusunda son haftalarda artan gerilime dikkat çeken Steigan, Donbass’ta tarafların birbirilerine düzenli olarak ateş açtığını, ancak 9 Nisan’da Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak’ın çatışmanın güç yoluyla çözümünün kabul edilemez olduğunu açıkladığını, ardından Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in de ateşkesten yana olduğunu bildirdiğini vurguladı.

Norveçli yazara göre Kiev, Washington’dan askeri söylemlerini yumuşatma talimatı aldı, Karadeniz’e yeni gemiler göndermeyi planlayan ABD ise iki gün sonra bu niyetinden vazgeçti.

Makaleye göre Rusya bu arada Ukrayna’yı Donbass’a saldırmanın sonuçları konusunda uyardı, ayrıca Kerç Boğazı’nı kapatarak Kiev’in Azak Denizi’ne askeri erişimini engelledi. Moskova ayrıca ABD’nin eylemlerini provokasyon olarak nitelendirerek, Washington’u Rus ulusal sularına yaklaşma girişimlerine karşı uyardı. Bu şekilde Rusya şaka yapmadığını göstermiş oldu.

Steigan’a göre ABD Başkanı Joe Biden ise önce Putin’e ‘katil’ diyerek, ardından da kendisine telefon ederek hiç te mantıklı davranmadı.

Rus Kommersant gazetesinin Biden’in Putin’e telefon ederek 21. yüzyılın önceki ABD yönetimleri için geleneksel hale gelen siyasi satrancı oynadığı ve ‘E2-E4’ hamlesini yaptığı haberini yorumlayan Steigan, Rus liderin Amerikalı mevkidaşına ‘zemin yoklamasına’ izin vermediğini ve Moskova’nın Washington ve NATO’nun tuzaklarına hazır olduğunu kanıtladığını, böylelikle Putin’in E2-E4 hamlesine karşı sıklıkla uygulanan ‘Sicilya savunmasını’ oynadığını vurguladı.

ABD Başkanı Biden, geçen salı Putin’le yaptığı telefon konuşmasında üçüncü bir ülkede görüşme teklifi yöneltmişti. ABD Başkanı, Rus ordusunun Kırım ve Ukrayna sınırında güçlendirilmesi konusundaki endişelerini dile getirerek, ‘ABD’nin o ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü’ vurgulamıştı.

Görüşmeden iki gün sonra ise Washington, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Moskova'ya yeni yaptırımlar açıklamış, bu çerçevede 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlar yaptırım listesine eklenmişti.