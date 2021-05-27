Gazze’nin en büyük kitapçısı yıkıldı

Gazze’nin en büyük kitabevi olan Samir Mansour Kitabevi, Salı günü İsrail’in hava saldırısı sonucu yıkıldı. 2008 yılında kurulan kitabevi, Gazze’deki en büyük İngiliz edebiyatı koleksiyonu da dahil olmak üzere binlerce kitaba sahipti ve aynı zamanda Filistinli yazarlara odaklanan bir yayınevinin parçasıydı.

İsrail ordusu, saldırının Hamas tünellerini yok etmeyi amaçladığını söyledi.

İki insan hakları avukatı Mahvish Rukhsana ve Clive Stafford Smith, “İki katlı Samir Mansour kitapçısı 21 yıl önce inşa edildi ve yerel Gazze toplumu ve Filistinli okul çocukları için bir toplanma merkezi ve kitapçı olarak hizmet verdi,” dediler. “Onbinlerce kitap yok edildi. Bu büyülü yere dökülen tüm sevgi, yaratıcılık ve yetenek gitti. Gazze Şeridi’ndeki tam kuşatmanın bir sonucu olarak, inşaat malzemeleri son derece kıt ve fiyatları büyük ölçüde şişirilmiş durumda.”

Yazar Nada Abu Mideen The National’a “Kitaplar moloz altında olabilir ama bu bizi durduramaz” dedi. Nada Abu Mideen açıklamasını “Hayatı hak ettiğimizi dünyaya göstermek için yazmaya devam edeceğiz.” diyerek sonlandırdı.

Rukhsana ve Smith, mağazanın yeniden inşasına yardımcı olmayı amaçlayan bir GoFundMe kampanyası başlattılar.

Bu hafta Gazze’de yıkılan tek kitapevi burası değildi; TRTWorld haberine göre, “Iqraa Kütüphanesi dahil birçok kitabevi ya tamamen ya da kısmen yıkıldı, Al Maktabat Caddesi olarak bilinen ve kelimenin tam anlamıyla ‘kitapçılar sokağı’ anlamına gelen Al Thalatiny Caddesi de yok edildi”. Middle East Eye, kitabevi sahibi Shaban Aslim’in enkazın önünde röportaj yaparken gözyaşlarını tutamadığı aşağıdaki videoyu yayınladı.

Not: “En büyük” kelimesinin tekrar tekrar kullanılması bu durumu biraz belirsiz hale getiriyor, ancak burası Samir Mansour’dan farklı bir kitapçı gibi görünüyor. Bu kitapçı için bir de GoFundMe kampanyası var.

Kaynak: Dinozor.org