Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil hayatını kaybetti

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü devam ederken, Filistin tarafından da İsrail'e karşılık gelmeye başladı.

GERGİNLİK TIRMANIYOR

İsrail'in Müslümanların kutsal olarak gördükleri Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların ardından tansiyon yükseliyor. Son olarak Mescid-i Aksa'yı yakan İsrail güçleri, Filistinlilere de orantısız güç uygulamıştı. İsrail tarafından Filistinlilere yönelik acımasız uygulamaların ardı arkası kesilmezken, İsrail tarafından dün gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

HAMAS, İSRAİL'İ VURDU: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

İsrail ile Filistin arasındaki gerilim tırmanarak devam ederken, Gazze tarafından İsrail'e karşılık geldi. Filistin cephesinden İsrail'in Liman kendi Ashdod'a atılan füzenin şehir merkezine düşmesi sonucunda 2 İsrailli hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Ayrıca, Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları İsrail'i 137 roketle hedef aldıklarını duyurdu.

İSRAİL KATLAMINDA ÖLÜ SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli ölmüş, 152 kişi yaralanmıştı.