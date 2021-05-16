Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Hindistan’da polis, sığ kum mezarlarına gömülü halde bulunan ve Ganj Nehri kıyılarına vuran cesetleri araştırıyor. Söz konusu ölü bedenlerin Kovid-19 kurbanlarına ait olabileceğine inanılıyor. AP’nin haberine göre polis, ciplerde ve teknelerde mikrofonlu portatif hoparlörler kullanarak insanlardan cesetleri nehirlere atmamalarını isteyerek, "Son ayinleri gerçekleştirmenize yardımcı olmak için buradayız" dedi.

Cuma günü yağan yağmurlar, Uttar Pradesh eyaletine bağlı bir şehir olan Prayagraj'da nehir kıyısındaki sığ kum mezarlarına gömülen cesetleri açığa çıkardı. Ancak, eyalet hükümeti sözcüsü Navneet Sehgal, pazar günü yerel basında geçtiğimiz iki hafta içinde binden fazla Kovid-19 kurbanının cesedinin kurtarıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, "Bahse girerim bu bedenlerin Kovid-19 ile ilgisi yoktur" dedi.

Sehgal, bazı köylülerin, dini öneme sahip bazı dönemlerde Hindu geleneği nedeniyle, ölülerini yakmadıklarını ve onları nehirlere veya mezar kazarak nehir kenarlarında bıraktıklarını söyledi. Kıdemli polis memuru K.P. Singh, yetkililerin Prayagraj nehrinin kıyısında Covid-19'dan ölenler için bir ölü yakma yeri ayırdıklarını ve polisin artık nehir kıyısında cenazelere izin vermediğini söyledi. Sehgal ise devlet yetkililerin nehir kıyısında "az sayıda" ceset bulduklarını öne sürdü, ancak bir rakam vermedi.

'ÖLÜ YAKMA MALİYETİ ÜÇ KATINA ÇIKTI'

Öte yandan, cesetlerin yakılmasına yardımcı olan hayırsever bir organizasyon olan Bondhu Mahal Samiti'nin bir üyesi olan Ramesh Kumar Singh, kırsal alanlarda ölüm sayısının çok yüksek olduğunu ve fakir insanların fahiş maliyeti nedeniyle cesetleri nehre attığını söyledi. Kuruluş ölü yakma maliyetinin son dönemde üç katına yani 15 bin rupiye kadar çıktığını söyledi.

GEÇEN HAFTA 71 CESET BULUNDU

Diğer taraftan geçen hafta sağlık yetkilileri, komşu Bihar eyaletindeki Ganj Nehri kıyısına vuran 71 ceset bulduklarını açıklamıştı. Yetkililer otopsi gerçekleştirdi, ancak çürüme nedeniyle ölüm nedenini teyit edemeyeceklerini açıkladı. Ayrıca geçen hafta Uttar Pradesh eyaletinin başkenti Lucknow'un 40 kilometre güneybatısındaki Unnao bölgesindeki nehir kıyısındaki iki yerde kuma gömülmüş bir düzine ceset bulundu. Bölge Yargıcı Ravindra Kumar, ölüm nedenini belirlemek için bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

ÇOĞU YOLLARDA ÖLÜYOR

Bununla birlikte, Hindistan’ın iki büyük eyaleti olan Uttar Pradesh ve Bitar’da toplam 38 milyon kişi Kovid-19 ile enfekte olarak ülke çapında yaşanan dalgalanmada en kötü etkilenenler arasında yer alıyor. Bahtsız köylüler, hastaları tedavi için yakındaki kasaba ve şehirlere götürüyor, çoğu yolda ölüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 311 bin 170 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor. Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 684 bin 77'ye, toplam can kaybı sayısı 270 bin 284'ye yükseldi. Ülkede 3 milyon 618 bin 458 hastanın tedavisi sürüyor.