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G7 sonrası AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den açıklamalar

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen G7 Liderler Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, toplantının odak noktasının insanları tahliye etmek ve güvenliklerini sağlamak için beraber çalışmak" olduğunu belirterek, “Taliban'ı tanıyıp tanımamak toplantının konusu değildi” dedi.

Dünya 24.08.2021, 22:18
G7 sonrası AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den açıklamalar

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen G7 Liderler Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, toplantının odak noktasının insanları tahliye etmek ve güvenliklerini sağlamak için beraber çalışmak" olduğunu belirterek, “Taliban'ı tanıyıp tanımamak toplantının konusu değildi” dedi.

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