Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105288
ALTIN
370.146
DOLAR
6.7722
STERLİN
8.3222
EURO
7.4534

Fransız devletinden otomotiv sektörüne 8 milyar Euro destek

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Fransız otomotiv sektörüne devletten destek açıklaması geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sektöre 8 milyar euro destek sağlanacağını bildirdi. Eelektrikli araç satışına yönelik de çeşitli destekler açıklayan Macron, ülkesinin Avrupa'da en çok araç üreten ülke haline gelmesini istediğini söyledi.

Fransız devletinden otomotiv sektörüne 8 milyar Euro destek

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Fransız otomotiv sektörüne devletten destek açıklaması geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sektöre 8 milyar euro destek sağlanacağını bildirdi. Eelektrikli araç satışına yönelik de çeşitli destekler açıklayan Macron, ülkesinin Avrupa'da en çok araç üreten ülke haline gelmesini istediğini söyledi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:13
2014 Okunma
Fransız devletinden otomotiv sektörüne 8 milyar Euro destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen otomobil sektörüne 8 milyar euro destek sağlanacağını bildirdi.

Macron, Etaples semtinde bir fabrikaya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın 2025'ten itibaren yılda 1 milyon elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir araç üretmesini ve Avrupa'da en çok araç üreten ülke haline gelmesini istediğini söyledi.

Salgının otomobil sektörünü çok etkilediğini ifade eden Macron, bu sektöre 8 milyar euro destek sağlanacağını belirtti.

Macron, salgın nedeniyle yaklaşık 500 bin aracın satışının yapılamadığını, bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren 200 bin aracın satışında Fransızlara destekte bulunacaklarını ifade ederek, elektrikli araç satın alan kişilere 7 bin euro ve şirketlere 5 bin euronun yanı sıra hibritli araçlara 2 bin euro indirim yapılacağını bildirdi.

Macron, Fransız otomobil üreticisi Renault'un 2022'ye kadar elektrikli araç üretimini 3 kat artıracağı bilgisini de paylaştı.

Renault'un elektrikli araç için motor üreteceğini aktaran Macron, salgından olumsuz etkilenen Renault'a 5 milyar euro mali yardım yapılıp yapılmayacağının görüşmelerin ardından karar verileceğini kaydetti.

Son Güncelleme: 27.05.2020 11:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de Boris’i zora sokan skandallar ardı ardına geliyor! Başdanışmandan sonra milletvekilinin evinde parti
İngiltere’de Boris’i zora sokan skandallar ardı ardına geliyor! Başdanışmandan sonra milletvekilinin evinde parti
Japonya Başbakanı Abe'ye karantina gündemde
Japonya Başbakanı Abe'ye karantina gündemde
Putin: 'Covid-19 salgınında zirve noktasını aştık'
Putin: 'Covid-19 salgınında zirve noktasını aştık'
İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto
İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, canlı yayında depreme yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, canlı yayında depreme yakalandı
Macaristan'da hüzünlü bayram
Macaristan'da hüzünlü bayram
Japon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura evinde ölü bulundu
Japon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura evinde ölü bulundu
İngiltere'de İlkokullar 1 Haziran'da açılıyor
İngiltere'de İlkokullar 1 Haziran'da açılıyor
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 50 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 50 ölüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız'
İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında
İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kılındı
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kılındı
Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti
Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti
Brezilya Rusya'yı geride bıraktı
Brezilya Rusya'yı geride bıraktı
Filistinliler, İsrail baskısı altında bayram namazını kıldı
Filistinliler, İsrail baskısı altında bayram namazını kıldı
İngiltere Başbakanı Johnson'ın başdanışmanının istifası isteniyor
İngiltere Başbakanı Johnson'ın başdanışmanının istifası isteniyor
San Francisco'da 4. seviye yangın alarmı
San Francisco'da 4. seviye yangın alarmı
Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu
Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı
NATO'dan Rusya'ya çağrı: 'Anlaşmaya dön'
NATO'dan Rusya'ya çağrı: 'Anlaşmaya dön'

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim