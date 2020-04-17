Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98180
ALTIN
375.748
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6614
EURO
7.5357

FRANSA ŞOKTA: Akdeniz'deki uçak gemisi personelinin yarıdan fazlasına Covid-19 tanısı kondu!

Son dakika: Fransızların ünlü uçak Gemisi Charles De Gaulle‘de büyük panik! Uçak gemisindeki 1900 personelin yarıdan fazlasında koronavirüs tespit edildi. Şeref Özata yazdı...

FRANSA ŞOKTA: Akdeniz'deki uçak gemisi personelinin yarıdan fazlasına Covid-19 tanısı kondu!

Son dakika: Fransızların ünlü uçak Gemisi Charles De Gaulle‘de büyük panik! Uçak gemisindeki 1900 personelin yarıdan fazlasında koronavirüs tespit edildi. Şeref Özata yazdı...

17 Nisan 2020 Cuma 21:42
2004 Okunma
FRANSA ŞOKTA: Akdeniz'deki uçak gemisi personelinin yarıdan fazlasına Covid-19 tanısı kondu!

Türkiye ye gözdağı vermek ve Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını engellemek için Rum 2000 asker ve sivil personeli bulunan savaş gemisinde 1.080 inde korana virüs tespit edildi. Fransa’nın ünlü uçak Gemisi Charles De Gaulle acilen Kıbrıs Rum kesimi karasularından ayrılarak Fransa ya gitti ve Toulon limanında karantinaya alındı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz de başlattığı doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını durdurmak ve Türkiye ye gözdağı vermek için Kuzey Kıbrıs Rum Kesimine destek için gelen Ünlü Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle ‘de büyük panik yaşanıyor.  1.900 kişilik gemi personelinden 1.0 80 (bin seksen) mürettebatta korana virüs tespit edildi. Haberi önce Fransa’nın ünlü kanalı France 24 biraz önce duyurdu.  Ardından Ekovitrin Medya Grubu  Fransa Temsilcimiz Hasan Bener konuyu araştırdı.. Birkaç ay önce Türkiye ye gözdağı vermek için Kıbrıs  Rum kesimi ne büyük bir tehdit unsuru olarak  duran devasa savaş gemisi Fransa da hangi limana alınacak diye endişeli saatler  yaşandı. Cumhurbaşkanı Macron’ın emriyle  Uçak gemisi  Toulon limanına yanaştı. Gemideki hastalıklı personelin tedavisi için bölgedeki hastanelere sevk işlemi yapılırken gemi karantinaya alınmış.

 Büyük bir gizlilik içinde devam eden bu nakil bir şekilde bir medya ya sızdı.  Olayın  vahameti  giderek daha da endişeli bir duruma geliyor. Çünkü test yapılan her  personelde Covid’19  pozitif çıkıyor. Geminin  neredeyse üçte ikisi Covid’19 a yakalanmış gibi…

Çok değil birkaç ay önce, ABD, Fransa ve Diğer Nato ülkeleri, Türkiye’nin Doğu Akdeniz de Kuzey Kıbrıs ve Türkiye karasularında  başlattığı  doğalgaz ve petrol arama ve  sondaj çalışmalarını durdurmak, uluslararası bir baskı kurmak için yoğun  çaba  harcayanlardan iride Fransa idi. Doğu Akdeniz de sular ısınında Boğazlardan gecen Rus savaş gemileri de Akdeniz’e inmişti.

Doğu Akdeniz savaş kaçınılmaz yorumları her gün Fransız haber kanallarında günün tartışma konusu olarak işleniyordu. Fransa açıkça Kıbrıs Rum kesiminin yanında olduğunu, Türkiye’nin yaptığı sondaj çalışmalarının hukuki bir durumunun olmadığını ileri sürüyordu.  Fransız savaş gemisi  Charles De Gaulle  Lİmasol  limanına demirlenince  Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis,  Dış İşleri Bakanı Nikos Hiristodulidis,,Savunma Bakanı  Savvas Angelidis gemiyi ziyaret etmiş ve Fransa’nın savaş gemisi ile gerginlik yaratmak isteyenlere  açık bir mesaj verdiğini  söylemişti.

 Uzun bir süre Türkiye’nin Doğu Akdeniz de yaptığı sondaj çalışmalarının karşısında  büyük bir tehdit unsuru olarak duran  Charles De Gaulle uçak gemisinde 20 adet  Rafale Marina savaş Uçağı,2 adet erken uyarı sistemiyle donatılmış Hawkeye   E2-C radar uçağı, bir adet Chairman  helikopteri, iki adet   Dauphin Pedro helikopteri 2 bin personel i ve her türlü  deniz, hava ve karaya yönelik füze rampaları  bulunuyor.

Son Güncelleme: 17.04.2020 21:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafter güçleri gıda depolarını hedef aldı: 1 ölü, 11 yaralı
Hafter güçleri gıda depolarını hedef aldı: 1 ölü, 11 yaralı
Suudi Prenses Basmah: "Serbest bırakılmak için yalvarıyorum"
Suudi Prenses Basmah: "Serbest bırakılmak için yalvarıyorum"
Çin'den itiraf gibi açıklama: Yeni verilerle ölü sayısı iki katına çıktı
Çin'den itiraf gibi açıklama: Yeni verilerle ölü sayısı iki katına çıktı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim