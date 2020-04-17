FRANSA ŞOKTA: Akdeniz'deki uçak gemisi personelinin yarıdan fazlasına Covid-19 tanısı kondu!

Türkiye ye gözdağı vermek ve Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını engellemek için Rum 2000 asker ve sivil personeli bulunan savaş gemisinde 1.080 inde korana virüs tespit edildi. Fransa’nın ünlü uçak Gemisi Charles De Gaulle acilen Kıbrıs Rum kesimi karasularından ayrılarak Fransa ya gitti ve Toulon limanında karantinaya alındı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz de başlattığı doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını durdurmak ve Türkiye ye gözdağı vermek için Kuzey Kıbrıs Rum Kesimine destek için gelen Ünlü Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle ‘de büyük panik yaşanıyor. 1.900 kişilik gemi personelinden 1.0 80 (bin seksen) mürettebatta korana virüs tespit edildi. Haberi önce Fransa’nın ünlü kanalı France 24 biraz önce duyurdu. Ardından Ekovitrin Medya Grubu Fransa Temsilcimiz Hasan Bener konuyu araştırdı.. Birkaç ay önce Türkiye ye gözdağı vermek için Kıbrıs Rum kesimi ne büyük bir tehdit unsuru olarak duran devasa savaş gemisi Fransa da hangi limana alınacak diye endişeli saatler yaşandı. Cumhurbaşkanı Macron’ın emriyle Uçak gemisi Toulon limanına yanaştı. Gemideki hastalıklı personelin tedavisi için bölgedeki hastanelere sevk işlemi yapılırken gemi karantinaya alınmış.

Büyük bir gizlilik içinde devam eden bu nakil bir şekilde bir medya ya sızdı. Olayın vahameti giderek daha da endişeli bir duruma geliyor. Çünkü test yapılan her personelde Covid’19 pozitif çıkıyor. Geminin neredeyse üçte ikisi Covid’19 a yakalanmış gibi…

Çok değil birkaç ay önce, ABD, Fransa ve Diğer Nato ülkeleri, Türkiye’nin Doğu Akdeniz de Kuzey Kıbrıs ve Türkiye karasularında başlattığı doğalgaz ve petrol arama ve sondaj çalışmalarını durdurmak, uluslararası bir baskı kurmak için yoğun çaba harcayanlardan iride Fransa idi. Doğu Akdeniz de sular ısınında Boğazlardan gecen Rus savaş gemileri de Akdeniz’e inmişti.

Doğu Akdeniz savaş kaçınılmaz yorumları her gün Fransız haber kanallarında günün tartışma konusu olarak işleniyordu. Fransa açıkça Kıbrıs Rum kesiminin yanında olduğunu, Türkiye’nin yaptığı sondaj çalışmalarının hukuki bir durumunun olmadığını ileri sürüyordu. Fransız savaş gemisi Charles De Gaulle Lİmasol limanına demirlenince Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis, Dış İşleri Bakanı Nikos Hiristodulidis,,Savunma Bakanı Savvas Angelidis gemiyi ziyaret etmiş ve Fransa’nın savaş gemisi ile gerginlik yaratmak isteyenlere açık bir mesaj verdiğini söylemişti.

Uzun bir süre Türkiye’nin Doğu Akdeniz de yaptığı sondaj çalışmalarının karşısında büyük bir tehdit unsuru olarak duran Charles De Gaulle uçak gemisinde 20 adet Rafale Marina savaş Uçağı,2 adet erken uyarı sistemiyle donatılmış Hawkeye E2-C radar uçağı, bir adet Chairman helikopteri, iki adet Dauphin Pedro helikopteri 2 bin personel i ve her türlü deniz, hava ve karaya yönelik füze rampaları bulunuyor.