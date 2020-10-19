Fransa, Müslüman sivil toplum kuruluşlarını denetleme kararı aldı; bazıları kapatılacak
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarını kapatacaklarını söyledi.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Europe1 radyosunda yaptığı açıklamada, 16 Ekim'de Conflans Sainte-Honorine semtinde bir öğretmenin cesedinin, başı kesik halde bulunmasının ardından ülkede Müslümanlara ait 51 derneğin ve sivil toplum kuruluşunun devlet tarafından denetleneceğini söyledi.
Bunlardan bazılarının Bakanlar Kurulu onayı ile kapatılacağını belirten Darmanin, Fransa Cumhuriyeti'ne düşman oldukları iddia edilen Fransa İslamofobi ile Mücadele Kollektifi (CCIF) ile Barakacity'nin kapatılacak kuruluşlar arasında yer aldığını kaydetti.
Fransa’da geçen hafta Barakacity'ye ve kurucusunun evine baskın düzenlenmişti.
Gerald Darmanin, "radikal İslamcılık ile mücadele" gerekçesiyle geçen ay 12, yılbaşından bu yana ise toplam 73 cami, özel okul, dernek ve iş yerinin kapatıldığını açıklamıştı.
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