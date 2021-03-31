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Fransa'da yeni koronavirüs tedbiri...
-Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde 4 hafta boyunca vatandaşların evlerinde 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını duyurdu.
Dünya 31.03.2021, 21:41
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Cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yeni bir kapanmaya gidildiğini açıklarken, okullar ve kreşlerin kapatıldığını, seyahatlere kısıtlama getirildiğini duyurdu.
Macron, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde 4 hafta boyunca vatandaşların evlerinden 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını duyurdu.
Ayrıca cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığı da açıklandı.