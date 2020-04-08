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FRANSA'DA YAŞAYAN TÜRKLERDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YARDIM KAMPANYASI

Koronavirüs’ün Fransa'da giderek yaygınlaşması ve sağlık çalışanlarının, hem riskli hem de en önde mücadele etmesinden dolayı, Fransa'da yasayan Türklerden ozellikle Interpol Emniyet Müdürü Okan Aysu, Fransa'da birçok sivil toplum örgütünde kurucu üyelik yapan iş adamı Hasan Bener ve Fransa esnaflarıdan Huseyin Oğuz'un başlatmış oldukları bu kampanyayla onlara bir yardım eli uzattı. Öte yandan ülkede vaka sayısı 98.607’ye yükseldi. Son 24 saat içinde 605 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam sayı 8.911’e çıktı. Ölenlerin arasında malesef 58 Türk de var.

FRANSA'DA YAŞAYAN TÜRKLERDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YARDIM KAMPANYASI

Koronavirüs’ün Fransa'da giderek yaygınlaşması ve sağlık çalışanlarının, hem riskli hem de en önde mücadele etmesinden dolayı, Fransa'da yasayan Türklerden ozellikle Interpol Emniyet Müdürü Okan Aysu, Fransa'da birçok sivil toplum örgütünde kurucu üyelik yapan iş adamı Hasan Bener ve Fransa esnaflarıdan Huseyin Oğuz'un başlatmış oldukları bu kampanyayla onlara bir yardım eli uzattı. Öte yandan ülkede vaka sayısı 98.607’ye yükseldi. Son 24 saat içinde 605 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam sayı 8.911’e çıktı. Ölenlerin arasında malesef 58 Türk de var.

08 Nisan 2020 Çarşamba 09:16
2608 Okunma
FRANSA'DA YAŞAYAN TÜRKLERDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YARDIM KAMPANYASI

Türklerden ozellikle Interpol Emniyet Müdürü Okan Aysu, Fransa'da birçok sivil toplum örgütünde kurucu üyelik yapan iş adamı Hasan Bener ve Fransa esnaflarıdan Huseyin Oğuz'un başlatmış oldukları bu kampanyayla onlara bir yardım eli uzattı. Öte yandan ülkede vaka sayısı 98.607’ye yükseldi. Son 24 saat içinde 605 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam sayı 8.911’e çıktı. Ölenlerin arasında malesef 58 Türk de var.

Hastanelerimize yapmış olduğumuz bu yardım kampanyalarına Fransa'da yaşayan vatandaşlarımızin Ozellikle Restaurant, toptancı ve marketlerden gıda yardımı destegine mutlaka önem vermelerini rica ediyoruz. Lyon hospital Sud, Vienne hastanesinden sonra bugünde Lyon Croix Rousse hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına ulaştıran Fransalı Türkler , bu çalışmayı devam ettireceklerini açıkladılar.

Koronavirüs nedeniyle, hastanelerdeki kantin ve kafelerde günün uzun bir süresi kapalı kalıyor. Bu yüzden sağlık çalışanlarının yiyecek ihtiyacının karşılanması son derece önemli.

Yardımları götürdüğümüz Hastane yönetimleri ve çalışanları sosyal medya hesabından yardımda bulunan vatandaşlarımıza içtenlikle teşekkür ettiler.

Fransa'da Asıl ihtiyacımız olan maskelere ulaştığımız takdirde bu maskeleri her şehirde bulunan camilerimiz aracılığıyla bulundukları şehirlerdeki hastanelere bağışlanması camilerimizin resmiyet kazanması ve islamofobi yanın bir nebze önüne geçmesine neden olacaktır Bu nedenle camilerimize maskelerin ulaştırılması çok büyük önem kazanmaktadır Çünkü Fransa'da çok büyük bir maske eksiği bulunmaktadır.

Coronavirüs tehdidinden dolayı insanların yaklaşmaktan korktukları hastane personeli için Türklerin özellikle başlatmış oldukları bu kampanyadan dolayı Lyon Crois Rousse Hastanesi yoğun bakım servis şefi ile çok duygusal bir görüşme gerçekleşti gözleri sık sık dolan servis şefini "bu yaptığınız şeyin bizleri ne kadar derinden aşkla sevgiyle etkilediğini ifade edemem sizlere Çok teşekkür ederim" dedi.

Son Güncelleme: 08.04.2020 09:24
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