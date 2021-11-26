Fransa'da yasak aşk skandalı!

Fransa’da son dönemde ismi daha çok duyulmaya başlanan aşırı sağcı yorumcu Eric Zemmour hakkında çarpıcı bir iddia Fransız basınından geldi…

Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un karşısına çıkmasına kesin gözüyle bakılan Zemmour’un kendisinden 35 yaş küçük asistanıyla birlikte olduğu bir süredir iddia ediliyordu. Daha önce baş başa tatile çıkan ikili hakkında kapsamlı bir haber hazırlayan Closer dergisi çiftin gelecek yıl bir çocuk beklediğini aktardı.

Geçen aylarda Zemmour’un asistanıyla denizde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Haberin yayınlanmasından önce Zemmour ve asistanı Sarah Knafo’nun dergiye dava açtığı ve konuyu mahkemeye taşıdığı da belirtildi. Fakat mahkeme evli ve üç çocuk babası 63 yaşındaki Zemmour ile 28 yaşındaki Knafo’nun taleplerini yeterli bulmadı.

Bugün çiftin fotoğrafları derginin kapağında yer alırken, “Zemmour 2022’de baba olacak” açıklaması da yer aldı. Nefret söylemi ve hakaret suçlamalarıyla yargılanan Zemmour, televizyon yorumcusu olarak kariyerine devam ediyor.

Closer dergisi, “2022’de baba olacak” başlığıyla Zemmour ve kendisinden 35 yaş küçük asistanının fotoğrafını paylaştı.

Fakat aşırı sağcı ve Müslüman karşıtı açıklamaları dolayısıyla Fransa’da aşırı sağcıların ilgi odağı haline gelen Zemmour, gelecek yıl yapılacak seçimlere katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şu an yapılan anketlere göre Zemmour’un Nisan ayında yapılacak seçimlerde ilk turu geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.