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Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 218 ölüm

Fransa’da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 218 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 594'e ulaştı.

Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 218 ölüm

Fransa’da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 218 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 594'e ulaştı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:02
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Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 218 ölüm

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. Fransa'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 218 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 24 bin 594'e yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde 168 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam korona virüs vaka sayısının 200 bin 137'ye ulaştığı duyuruldu. Ayrıca, 3 bin 878 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarılırken toplam 50 bin 212 kişinin virüsü yenip taburcu olduğu bildirildi.

Öte yandan Fransa, dünya genelinde korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı 5. ülke konumunda bulunurken, vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayısında azalmanın devam ettiği kaydedildi.

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