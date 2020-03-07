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Fransa'da bir Türk, koronavirüs sonucu hayatını kaybetti

Koronavirüste vaka sayısı 100'i aşarken İtalya ve İran'da alarm verildi ve önemli tedbirler alındı. Fransa'da bir Türk hayatını kaybederken, İtalya'da üniversiteler ve okullarda eğitime ara verildi. İtalya'da futbol karşılaşmalarının da seyircisiz oynanmasına karar verildi. 

Fransa'da bir Türk, koronavirüs sonucu hayatını kaybetti

Koronavirüste vaka sayısı 100'i aşarken İtalya ve İran'da alarm verildi ve önemli tedbirler alındı. Fransa'da bir Türk hayatını kaybederken, İtalya'da üniversiteler ve okullarda eğitime ara verildi. İtalya'da futbol karşılaşmalarının da seyircisiz oynanmasına karar verildi. 

07 Mart 2020 Cumartesi 11:57
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Fransa'da bir Türk, koronavirüs sonucu hayatını kaybetti

Küresel bir kriz haline gelen koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 3 bin 500'ü aştı. Dünya çapında 101 bin 400'ün üzerinde kişiye bulaşan virüs nedeniyle sayısız önlem alınsa da Covid-19'un önüne geçilemiyor.

Son olarak dün, Fransa'da yaşayan Mersinli bir Türk olan Halil Bıçkı'nın hayatını kaybetmesi, Türkiye'de büyük yankı buldu.

Cenazenin ülke dışına çıkmasına izin vermeyen Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı. İran'da ise Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İşte koronavirüse dair son dakika gelişmeleri...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra adına Covid-19 denilen koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara ve 80'den fazla ülkeye yayılırken, 6 Mart Cuma itibariyle hastalığa yakalananların sayısı dünya çapında 100 bini aştı.

CNN'in aktardığına göre virüs, 101 bin 400'ün üzerinde kişiye bulaştı. 3 bin 500'den fazla kişi de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hastalığın yayılışı bir çok ülkede dezenfektan ve maske sıkıntısına, yiyecek stoklarına yönelmeye yol açarken, Almanya'nın Koblenz kentinde 1400 doktor ve sağlık görevlisinin katıldığı Koronavirüs Konferansı'nda, hastalıkla ilgili kaygıların histeriye dönüşmeye başladığı uyarısı yapıldı.

Konferansa başkanlık eden doktor Jörg Brokmann "Tıbbi bir durumla değil siyasi bir durumla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
CoronavirusKoronavirüsCorona
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