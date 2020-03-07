Fransa'da bir Türk, koronavirüs sonucu hayatını kaybetti

Koronavirüste vaka sayısı 100'i aşarken İtalya ve İran'da alarm verildi ve önemli tedbirler alındı. Fransa'da bir Türk hayatını kaybederken, İtalya'da üniversiteler ve okullarda eğitime ara verildi. İtalya'da futbol karşılaşmalarının da seyircisiz oynanmasına karar verildi.