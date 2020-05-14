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Fransa'da Başbakan Philippe ve bakanlar hakkında 63 suç duyurusu

Fransa'da korona virüs krizini iyi yönetememekle eleştirilen Başbakan Edouard Philippe ve bakanlar hakkında 63 suç duyurusu yapıldı.

Fransa'da Başbakan Philippe ve bakanlar hakkında 63 suç duyurusu

Fransa'da korona virüs krizini iyi yönetememekle eleştirilen Başbakan Edouard Philippe ve bakanlar hakkında 63 suç duyurusu yapıldı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 11:23
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Fransa'da Başbakan Philippe ve bakanlar hakkında 63 suç duyurusu

Fransa, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelesini sürdürürken Başbakan Edouard Philippe ve bakanlar salgın sürecini iyi yönetememekle eleştirildi. Fransa hükümetinin Ocak ayından bu yana Covid-19 kriz yönetimi kötü bulan vatandaşların, hükümet üyelerini yargılamada tek yetkili organ olan Cumhuriyet Adalet Divanı'na 63 suç duyurusunda bulunduğu açıklandı.

Bir radyo kanalının programına katılan Yargıtay Savcısı François Molins hakkındaki en çok suç duyurusunda bulunulan hükümet üyelerinin sırasıyla Başbakan Edouard Philippe, Şubat ayında istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, mevcut Sağlık Bakanı Olivier Veran, Adalet Bakanı Nicole Bellubet, Çalışma Bakanı Muriel Penicaud ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner olduğunu açıkladı.

Savcı Molins suç duyurularının nedeni olarak, "insan sağlığını tehlikeye atmak, istemsizce ölüme sebebiyet vermek ve yardım kurallarına uymamak" olduğunu ifade etti.

Suç duyurusunu bulunan tarafların ise dernekler, tabipler sendikaları, polis sendikaları ve bazılarının tutuklu olduğu öğrenilen vatandaşlar tarafından yapıldığı belirtildi. Suç duyurularının kabul edilebilirliği hakkında kararını verecek olan Cumhuriyet Adalet Divanının önümüzdeki aylarda kararını bildireceği ve kabul edildiği takdirde soruşturma başlatılacağı aktarıldı.

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