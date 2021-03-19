Fransa'da artan vakalar sonucu tam sokağa çıkma yasağı kararı alındı

Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

ÜLKEDE 4 MİLYON VAKA VAR

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 34 bin 998 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 146 bin 609'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 268 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 91 bin 679’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 246’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 389 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

5 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

Ülkede, 5 milyon 748 bin 698 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, 2 milyon 393 bin 568 kişiye ise aşının her iki dozu uygulandı.

BAŞBAKAN: BİR TÜR ÜÇÜNCÜ DALGANIN İÇİNDEYİZ

Fransa Başbakanı Jean Castex, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında koronavirüs salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını söylemişti.

TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

Fransa’da başkent Paris’in de içinde bulunduğu 16 bölgede yarın gece 00.00’dan itibaren 4 hafta boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.