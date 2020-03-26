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FRANSA'DA 231 KİŞİ BİR GÜNDE HAYATINI KAYBETTİ DURUM VAHİM

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 231 artarak 1331'e yükseldi

FRANSA'DA 231 KİŞİ BİR GÜNDE HAYATINI KAYBETTİ DURUM VAHİM

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 231 artarak 1331'e yükseldi

26 Mart 2020 Perşembe 10:02
2017 Okunma
FRANSA'DA 231 KİŞİ BİR GÜNDE HAYATINI KAYBETTİ DURUM VAHİM

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının 2 bin 933 artışla 25 bin 233'e yükseldiğini söyledi.

Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 2 bin 827'ye çıktığını aktaran Salomon, bunlardan yüzde 59'unun 60-80 yaşlarında olduğunu bildirdi.

Salomon, tedavi olduktan sonra virüsü atlatan kişi sayısının da 3 bin 900'e yükseldiğini ifade etti.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 231 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 1331'e yükseldiğini duyuran Salomon, virüsten ölenlerin yüzde 86'sının 70 yaş üstünde olduğunu belirtti.

Salomon, 9 Mart'tan bu yana laboratuvarlarda 8 bin 723 testin gerçekleştirildiğini söyledi.

Ülkede hastanelerdeki yoğun bakımlarda yatak sayısının 5 binden 8 bine çıkarıldığını vurgulayan Salomon, salgından en çok etkilenen bölgelerin başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France, Grand Est ve Auvergne-Rhone Alpes olduğunu kaydetti.

ÖNLEMLER HAD SAFHADA

Fransa'nın başkenti Paris'e yakın olan Orly bölgesindeki havalimanı kapatılıyor. Orly Havalimanı işletmecisi ADP'nin Reuter'e verdiği demeçte Koronavirüs nedeniyle düşen trafik sebebiyle uçuşların 31 Mart tarihine kadar durdurulduğu belirtildi. Orly Havalimanı'nı kapasitesinde Covid-19 virüsü nedeniyle yaklaşık yüzde 92 azalma olduğu ifade edildi.

Fransa'da hastalığın Nisan ayı da pick yapması bekleniyor. 

Fransızların vaka sayısının artışına göre ülkedeki tüm hava limanlarını kapatmayı düşünüyor..

Son Güncelleme: 26.03.2020 11:30
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