Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Drome bölgesi ziyareti sırasında kalabalığa yönelerek kendisini bariyer arkasında bekleyen biriyle tokalaşmak için elini uzattı. Ancak Macron'un elini tutan ismi açıklanmayan kişi diğer eliyle Macron'un yüzüne tokat attı.

Macron'un korumaları araya girerek olayın büyümesini engelledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından AFP'ye konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları tokat girişimini gösteren videonun gerçek olduğunu doğruladı.

Olay sonrası Cumhurbaşkanı Macron programında bir değişiklik yapmayarak programına devam etti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.