Flaş iddia: Rusya Belarus'u işgal mi ediyor?

Sosyal medyada paylaşılan bir video kaydı Rusya'nın sonunda Belarus'a müdahale ettiğinin kanıtı olarak sunuldu. Doğrulanmayan bilgilere göre Rus ordusu Belarus'a girdi ve Minsk'e doğru ilerliyor.

Videoyu çeken kişi "Ünlü ordu Belarus'a girdi ve Minsk tarafına gidiyor ve Belarus polisi müdahale etmiyor bile" diyor...

PUTİN "PROBLEMLERİ ÇÖZMEYE HAZIRIZ" DEMİŞTİ

Rusya Başkanı Vladimir Putin, daha önce eşi görülmemiş protestolara yapılan sert polis müdahaleyi takiben, Belarus lideri Alexander Lukashenko’nun yardım istemesiyle, ülkeye potansiyel destek sağlamayı teklif etti.

Kremlin, liderler arasında gerçekleşen ikinci telefon görüşmesi sonrası, Pazar günü yaptığı açıklamada, başkanlık seçimlerinden sonra ortaya çıkan “problemlerin çözümü” için Rusya’nın yardım sağlamaya hazır olduğunu ve bu yardımın, ihtiyaç duyulması halinde, iki ülke arasındaki "güvenlik işbirliği" dahilinde olabileceğini belirtti.

Lukaşenko Putin’i müdahale çağırdı

Yoğun eleştiriler ardından gözaltına alınanlardan 2 bini serbest bırakılırken, eleştirelerin odağındaki isim olan Lukaşenko Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşme ardından bir açıklama yapan Lukaşenko, “Askeri unsurlara gelince Rusya Federasyonu ile bir anlaşmamız var” diyerek, Rusya’nın, Belarus'ta düzeni sağlamak için müdahaleye hazır olduğunu söyledi.

Bu gelişme ile birlikte Rusya’nın, Belaruslu muhalif başkan adayı Valeriy Tsepkalo ve Nexta Telegram kanalının kurucusu Stepan Putilo’yu arananlar listesine aldığı öğrenildi.

Belarus’ta “hile karıştırıldığı” söylenen seçimler sonrası eylemler kesintisiz sürmüş, muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya ise tutuklanma kaygısı ile Belarus’u terk eterek Litvanya’ya gitmişti.