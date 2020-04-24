Flaş iddia: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öldü mü?

Çin Devlet Televizyonu Yöneticisinden son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada KJU 'nun hayatını kaybettiğinin kesin bir kaynak tarafındna doğrulandığına yer verildi.

Söz konusu iddia şu şekilde:

Kuzey Kore lideri Kim'in kısa süre önce kalp ameliyatı olduğu klinik başkent Pyongyang'ın 120 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Kim ailesi burada yaşıyor. Şimdiki liderin dedesi Kim Jong-sung 1994 yılında kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Kim Jong-sung'un başkent Pyongyang'daki hastaneye yetiştirilemediği için yaşamını yitirdiği sonucuna vardı. Kim Jong-il ailenin kullanması için özel bir hastanenin inşa edilmesine onay verdi.