Flaş Hac ve Umre kararı

Corona virüsü salgınında normalleşme sürecine giren ülkeler kısıtlamaları kaldırma yolunda adımlar atmaya devam ederken, Suudi Arabistan’da da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Ülke genelindeki 90 bin caminin yasaklar kapsamında kapatılmasının ardından, 31 Mayıs Pazar günü itibarıyla yeniden ibadete açılacağı duyuruldu.

15 DAKİKA ÖNCE AÇILACAK



Suudi Haber Ajansı’nın (SPA) haberine göre camilerin açılmasıyla ilgili belli şartlar düzenlendi. O şartlara göre, camiler namaz vaktinden 15 dakika önce girişlere açılacak, namazdan 10 dakika sonra ise yeniden kapatılacak. Cuma namazlarında her iki süre de 20 dakikaya çıkarılacak. Tuvalet ve abdesthaneler kapalı kalmaya devam edecek.

15 YAŞ ALTI ALINMAYACAK



Yaşlılar ve kronik hastalara evlerinde ibadet etmeye devam etmeleri önerilirken, camiye girenler ikişer metre arayla saf tutacak. 15 yaş altındaki kişilerin girişine izin verilmeyecek.

Öte yandan uluslararası kamuoyunda en çok merak edilen Hac ve Umre yasaklarıyla ilgili de bilgi verildi. Söz konusu yasakların devam edeceği ifade edilirken, ikinci bir karara dek uygulamanın sürdürüleceği belirtildi. Suudi Arabistan’a geçtiğimiz yıl yalnızca Hac ibadeti için 2.5 milyon kişinin seyahat ettiği vurgulanıyor.