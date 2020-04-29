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FIRTINA VE SEL FELAKETİNDEN SONRA TÜRKMENİSTAN'DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkmenistan'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç ederken çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Hayatı olumsuz etkileyen doğa olayı sonrasında Türkmen yetkililer ülke çapında hasar tespit çalışmalarına başladı.

FIRTINA VE SEL FELAKETİNDEN SONRA TÜRKMENİSTAN'DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkmenistan'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç ederken çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Hayatı olumsuz etkileyen doğa olayı sonrasında Türkmen yetkililer ülke çapında hasar tespit çalışmalarına başladı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 20:30
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FIRTINA VE SEL FELAKETİNDEN SONRA TÜRKMENİSTAN'DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İLETİŞİM HİZMETLERİ KESİNTİYE UĞRADI
Türkmenistan genelinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınadan en çok Lebap eyaleti etkilenirken, Türkmenabat şehrinde sert rüzgar sonucu çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtınanın ardından şehrin altyapısı büyük hasar görürken mobil iletişim hizmetleri kesintiye uğradı. Meteoroloji Servisi, fırtınanın hızının saatte 144 kilometreye ulaştığını belirtti.

FIRTINA, ÖZBEKİSTAN SINIRINDA DA ETKİLİ OLDU
Özbekistan sınır bölgesine yönelen şiddetli fırtınanın Buhara, Navoi, Semerkand ve Kaşkaderya'da etkili olduğu kaydedildi. Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Son Güncelleme: 29.04.2020 20:37
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