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'First Lady'de koronavirüs tespit edildi; başbakanlık karantina altında

Dünya genelinde ölümlere neden olan corona virüs hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca kısa süre önce yaptığı açıklamada ülkemizde ikinci kez corona virüs vakasına rastlandığını açıkladı. Washington'dan gelen habere göre kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde de koronavirüs tespit edildi! Sophie Gregoire Trudeau'nun corona virüs testleri pozitif çıktı. ABD Başkanı Trump da Kanada Başbakanı Trudeau'yu telefonla aradı. İşte son dakika haberinin detayları...

'First Lady'de koronavirüs tespit edildi; başbakanlık karantina altında

Dünya genelinde ölümlere neden olan corona virüs hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca kısa süre önce yaptığı açıklamada ülkemizde ikinci kez corona virüs vakasına rastlandığını açıkladı. Washington'dan gelen habere göre kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde de koronavirüs tespit edildi! Sophie Gregoire Trudeau'nun corona virüs testleri pozitif çıktı. ABD Başkanı Trump da Kanada Başbakanı Trudeau'yu telefonla aradı. İşte son dakika haberinin detayları...

13 Mart 2020 Cuma 12:07
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'First Lady'de koronavirüs tespit edildi; başbakanlık karantina altında

Anadolu Ajansı tarafından sabah saatlerinde aktarılan habere göre dünyanın en dikkat çeken devlet adamlarından Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun corona virüsü testleri pozitif çıktı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'da şu aşamada belirtiler olmasa da 14 gün karantina altında tutulacak. Corona virüsü hakkında son dakika haberleri geliyor. Trudeau çifti kendilerini karantina altına almışlardı.

Son dakika: Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde de corona virüs çıktı! Başbakan karantina altına alındı...

Justin Trudeau, herhangi bir hastalık belirtisi göstermemesi nedeniyle şu aşamada test yaptırmayacak ancak önlem amaçlı 14 gün karantinada kalacak.

ABD Başkanı Donald Trump ve Justin Trudeau bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Kovid-19 konusunu ele aldı Kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

BAŞBAKAN DA KARANTİNA ALTINDA!

Sophie Trudeau'nun sağlık durumunun iyi olduğuna ve gerekli önlemleri aldığına işaret edilen açıklamada, "Başbakan Justin Trudeau'nun sağlığı gayet iyi ve hastalık belirtisi yok. 14 gün boyunca karantinada kalacak. Doktorların önerisi gereği şu aşamada herhangi bir belirti göstermediği başbakana bir test uygulanmayacak." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Justin Trudeau ile temas kuran kişiler için de şu anda herhangi bir risk olmadığı vurgulandı.

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