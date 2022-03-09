Firar edip Ukrayna'ya giden İngiliz askerler savaşın seyrini nasıl değiştirecek?

Dünyanın farklı ülkelerinden Ukrayna’ya destek olmak için cepheye koşan ve orduyla aynı safta savaşa katılan birçok kişinin haberi günlerdir manşetlerden inmiyor. Öte yandan İngiltere’de aktif görevdeki ordu mensubu 4 askerin firar ederek Ukrayna’ya kaçması ve savaşa katılmak istemeleri görülmemiş çapta bir diplomatik krize ve hatta İngiltere’nin savaşın içine çekilmesine sebep olabilir.

Kraliçe’yi korumakla görevli muhafız takımından 19 yaşındaki bir asker ve üç meslektaşının yerini bulmaya çalışan İngiltere Savunma Bakanlığı, bunun Putin’in eline ‘İngiliz askerleri savaşa girdi’ diyerek koz vermesinden ve İngiltere’ye savaş ilan edebilme ihtimalinden korkuyor.

SAVAŞ SEBEBİ OLABİLİR

İngiliz ordusu mensuplarının Ukrayna’da Ruslar tarafından yakalanma ihtimalinin önüne geçmek isteyen ordu güvenlik birimleri her yerde bu askerleri aramaya başladı. Güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan 19 yaşındaki askerin görevini bıraktığını söyleyerek Ukrayna için savaşan lejyonlara katıldığı haberi İngiltere gündemine bomba gibi düştü.

İngiliz medyasındaki haberlere göre genç asker ailesine bir not yazarak Polonya’ya tek yön bilet aldığını ve oradan Ukrayna’ya gireceğini söylerken Snapchat’ten ayağındaki asker postallarının fotoğrafını paylaştı.

19 yaşındaki Kraliçe muhafızının ismi güvenlik gerekçesiyle saklı tutuluyor

Son birkaç günde Ukrayna’ya dünyanın dört bir yanından sayısız emekli ya da ordudan ayrılmış, eğitimli askerler gidiyor. Ancak aktif ordu görevinde olan yabancı ülke askerlerinin Ukrayna saflarında savaşması Rusya için savaş ilanı anlamına gelebilir. Savunma Bakanlığı’nda yaşanan büyük paniğin temel sebebi de bu. (cnnturk)