Finlandiyalı milletvekilinden boykot çağrısı!

Mikko Kärnä yaptığı açıklamada "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini kabul edene kadar herkes Türkiye'yi boykot etmeli" dedi.

Kärnä Finlandiya vatandaşlarının Türkiye'deye tatile gitmemelerini, Türk kebap restoranlarında yemek yememelerini ve Türk yapımı otomobillerini kullanmamaları çağrısı yaptı.

kaynak: sondakika