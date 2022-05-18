Son Dakika
Finlandiyalı milletvekilinden boykot çağrısı!
NATO üyeliği için resmen başvuru yapan Finlandiya'da Merkez Parti üyesi milletvekili Mikko Kärnä, Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verene kadar Türk kebap restoranlarını ve Türkiye'de üretilen otomobilleri boykot etme çağrısında bulundu.
Dünya 18.05.2022, 16:21
Mikko Kärnä yaptığı açıklamada "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini kabul edene kadar herkes Türkiye'yi boykot etmeli" dedi.
Kärnä Finlandiya vatandaşlarının Türkiye'deye tatile gitmemelerini, Türk kebap restoranlarında yemek yememelerini ve Türk yapımı otomobillerini kullanmamaları çağrısı yaptı.
kaynak: sondakika