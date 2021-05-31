Filistinli çocuklar, İsrail saldırılarında ölen akranlarını andı

Filistin'in Gazze Şeridi bölgesine yönelik 10 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Saldırılarda, 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi de yaralanmıştı. El Fetih - Demokratik Reform Bloğu tarafından Gazze'de düzenlenen anma etkinliğine katılan onlarca Filistinli çocuk, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 66 çocuğu anmak için 66 mum yaktı.

Etkinlik, Al-Kolak ailesinin şehir merkezindeki Al-Wahda Caddesi üzerinde bulunan ve 16 Mayıs'ta İsrail saldırısı sonucu yıkılan evinin enkazı üzerinde gerçekleştirildi. İsrail'in 16 Mayıs'ta bölgeye düzenlediği saldırıda 46 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Etkinliğe katılan çocuklar, ellerinde saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını, Filistin bayrakları ve çiçekler taşıyarak, uluslararası topluma kendilerini İsrail saldırılarından koruması çağrısında bulundu.