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Filistinli çocuğun gözaltına alınan babasına son sorusu yürek sızlattı
Filistinli çocuğun gözaltına alınan babasına son sorusu yürek sızlattı

Filistinli çocuğun gözaltına alınan babasına son sorusu yürek sızlattı

Kudüs’te işgalci İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinli bir babanın evinden çıkarılmadan önce küçük kızından aldığı "Baba beyaz oyuncağım nerede?" sorusu yürekleri sızlattı.

Dünya 08.05.2021, 22:34

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında sivillere karşı zulmü sürüyor. Filistinli aktivisitler, işgal altındaki Kudüs'ün Wadi al-Lawz bölgesinde İsrail güçlerinin, Cihad Qus adlı Filistinliyi 3 haftadır şehirde yaşanan olaylar nedeniyle gözaltına almak için bir eve baskın yaptığı ana ilişkin bir görüntü yayınladı. Görüntüde Filistinli babanın evinden çıkarılmadan önce küçük kızından aldığı "Baba beyaz oyuncağım nerede?" sorusu yürekleri sızlattı. Görüntülerde küçük çocuğun, “Baba sana sormak istiyorum, beyaz oyuncağım nerede?” dediği duyulurken, Filistinli babanın da kızının sorusuna gülümseyerek yanıt verdiği görüldü. Daha sonra ise İsrail güçleri, Qus'u gözaltına alarak evden çıkardı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli mahallelerinde en az 13 Filistinliyi, 3 haftadır yaşanan olaylarla bağlantılı olarak gözaltına alıyor.

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