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Filistin yöneticisinden BBC muhabirine tokat gibi cevaplar
İsrail terörü, dünya medyası tarafından yok sayılmaya devam ediliyor. Filistin'deki kıyıma karşı üç maymunu oynayan medya mecralarından BBC'ye soğuk duş etkisi yapan karşılık Filistin yönetiminin İngiltere'deki temsilcisi Husam Zomlot'tan geldi. Zamlot, BBC spikerinin ısrarla İsrail'i haklı çıkarmaya ve Müslümanların kendi haysiyetlerini korumak için işgalci İsrail'e karşılık vermesini suçmuş gibi göstermesine karşılık verdiği cevaplarla adeta insan hakları dersi verdi.
Dünya 12.05.2021, 12:38