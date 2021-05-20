Filistin şarkısı sosyal medyayı salladı: Bir zamanlar insanlar orada barış içinde yaşardı...
❝Filistin bir gün özgürlüğüne kavuşacak, o yüzden tarihin doğru tarafında yer alın❞ Söz yazarı Eman Askar'ın "Filistin'in Hikâyesi" isimli paylaşımı kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.
Emon Askar adlı söz yazarı genç kız Filistin'in hikayesini anlattığı şarkısıyla gündem oldu. emmasworld.101 adlı Instagram hesabından yayınlanan video kısa sürede 1,6 milyon izlenmeye ulaştı.
Filistin tarihinin kısa özetini bir de ondan dinleyin...
Şarkının sözleri şöyle:
Bir zamanlar Filistin diye bir diyar vardı, Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler orada barış içinde yaşardı
1800'lü yıllarda, Osmanlı Devleti tarafından yönetilirdi
Tam da o sıralar sakallı bir adam siyonizmi icat etti:
Sadece kendilerine ait güvenli bir ülke için can atan Yahudilere özel bir ülke olacaktı orası
Sonra Birinci Dünya Savaşı patlak verdi; İtilaf devletlerinin kazanmasıyla sona eren
İngiltere de "Ooo, bu güzel ülke benim oldu" deyiverdi
Adı hala Filistin'di, sömürge ülkesi haline gelmiş olsa da.
ve sonra buranın Siyonist bir devlet olması için söz verildi, hiçbir hakkı olmayan bir adam tarafından!
Sonra Yahudiler akın akın gelip mülteci olarak yerleşmeye başladı, ki bunda hiçbir sorun yoktu
Ta ki asıl amaçları olan ülkeyi çalmak hedefini artık saklamaya gerek duymayıncaya dek
1948 yılında İsrail devletini burada kurduğunu zorbalıkla ilan etti
Binlerce Filistinli hayatta kalabilmek için yerini yurdunu terk etti
Evlerine geri dönme hakları, yerleşme hakları, kendi ülkeleri için savaşma hakları ellerinden alınmıştı
İsrail devleti böylelikle genişledikçe genişledi ve bir Apartheid (ayrımcılık/iki ayrı sınıf vatandaşın olduğu yönetim biçimi) ülkesine dönüştü
İnsanlığınız nerede?
İnsanlık onuruna olan saygınız nerede?
Bunu "çekişme" olarak mı adlandırıyorsunuz? Bu delilik!
Fikrinizi değiştirme vakti geldi.
Filistin bir gün özgür olacak!
O yüzden tarih yazılırken doğru tarafta, haklının yanında olun.
Savaş suçlarına karşı olmakla antisemitist olmazsınız.
Medyadaki haberler vasıtasıyla beyni yıkanan insanlardan olmayın
Şimdi kendiniz gerçeği görebilirsiniz
Bu hikayenin aslını öğrenin;
Bu Filistin'in hikayesi.
Şarkının orijinal sözleri:
There once was a land called Palestine
Where Christians, Muslims and Jews lived fine
In the 1800s
It was ruled by The Ottoman Empire
Meanwhile, a bearded guy
Founded Zionism for Jews to aspire
A land that becomes their home, and safe
Only for their kind
Then there was World War I
That ended when the Allies won
And England was like “Hey, this beautiful land is totally mine”
Still, the name was Palestine
Even though it was colonized
And a promise for a Zionist State
Was made by a man that had no right!
Then more and more Jews arrived
seeking refuge and that’s alright
Until their plan to steal the land
Was no longer to hide!
The year was 1948,
When Israel bullied its way into a “state”
Thousands of Palestinians fled their homes to survive
No right for return, no right for a home, no right to fight for the land that they owned
Israel expanded more and more into an APARTHEID
Where is your humanity?
Where is your respect for dignity?
Call it “conflict”? That’s insanity!
It's time to change your mind!
One day Palestine will be free!
So be on the right side of history
You’re not antisemitist if you stand against war crimes
Don’t be brainwashed by the news
Now you can see for yourself the truth
Learn about the story:
Story of Palestine.