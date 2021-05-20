Filistin şarkısı sosyal medyayı salladı: Bir zamanlar insanlar orada barış içinde yaşardı...

Emon Askar adlı söz yazarı genç kız Filistin'in hikayesini anlattığı şarkısıyla gündem oldu. emmasworld.101 adlı Instagram hesabından yayınlanan video kısa sürede 1,6 milyon izlenmeye ulaştı.

Filistin tarihinin kısa özetini bir de ondan dinleyin...

Şarkının sözleri şöyle:

Bir zamanlar Filistin diye bir diyar vardı, Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler orada barış içinde yaşardı

1800'lü yıllarda, Osmanlı Devleti tarafından yönetilirdi

Tam da o sıralar sakallı bir adam siyonizmi icat etti:

Sadece kendilerine ait güvenli bir ülke için can atan Yahudilere özel bir ülke olacaktı orası

Sonra Birinci Dünya Savaşı patlak verdi; İtilaf devletlerinin kazanmasıyla sona eren

İngiltere de "Ooo, bu güzel ülke benim oldu" deyiverdi

Adı hala Filistin'di, sömürge ülkesi haline gelmiş olsa da.

ve sonra buranın Siyonist bir devlet olması için söz verildi, hiçbir hakkı olmayan bir adam tarafından!

Sonra Yahudiler akın akın gelip mülteci olarak yerleşmeye başladı, ki bunda hiçbir sorun yoktu

Ta ki asıl amaçları olan ülkeyi çalmak hedefini artık saklamaya gerek duymayıncaya dek

1948 yılında İsrail devletini burada kurduğunu zorbalıkla ilan etti

Binlerce Filistinli hayatta kalabilmek için yerini yurdunu terk etti

Evlerine geri dönme hakları, yerleşme hakları, kendi ülkeleri için savaşma hakları ellerinden alınmıştı

İsrail devleti böylelikle genişledikçe genişledi ve bir Apartheid (ayrımcılık/iki ayrı sınıf vatandaşın olduğu yönetim biçimi) ülkesine dönüştü

İnsanlığınız nerede?

İnsanlık onuruna olan saygınız nerede?

Bunu "çekişme" olarak mı adlandırıyorsunuz? Bu delilik!

Fikrinizi değiştirme vakti geldi.

Filistin bir gün özgür olacak!

O yüzden tarih yazılırken doğru tarafta, haklının yanında olun.

Savaş suçlarına karşı olmakla antisemitist olmazsınız.

Medyadaki haberler vasıtasıyla beyni yıkanan insanlardan olmayın

Şimdi kendiniz gerçeği görebilirsiniz

Bu hikayenin aslını öğrenin;

Bu Filistin'in hikayesi.