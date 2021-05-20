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Filistin şarkısı sosyal medyayı salladı: Bir zamanlar insanlar orada barış içinde yaşardı...

❝Filistin bir gün özgürlüğüne kavuşacak, o yüzden tarihin doğru tarafında yer alın❞ Söz yazarı Eman Askar'ın "Filistin'in Hikâyesi" isimli paylaşımı kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.

Dünya 20.05.2021, 13:16 21.05.2021, 11:23

Emon Askar adlı söz yazarı genç kız Filistin'in hikayesini anlattığı şarkısıyla gündem oldu. emmasworld.101 adlı Instagram hesabından yayınlanan video kısa sürede 1,6 milyon izlenmeye ulaştı. 

Filistin tarihinin kısa özetini bir de ondan dinleyin...

Şarkının sözleri şöyle:

Bir zamanlar Filistin diye bir diyar vardı, Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler orada barış içinde yaşardı

1800'lü yıllarda, Osmanlı Devleti tarafından yönetilirdi

Tam da o sıralar sakallı bir adam siyonizmi icat etti:

Sadece kendilerine ait güvenli bir ülke için can atan Yahudilere özel bir ülke olacaktı orası

Sonra Birinci Dünya Savaşı patlak verdi; İtilaf devletlerinin kazanmasıyla sona eren

İngiltere de "Ooo, bu güzel ülke benim oldu" deyiverdi

Adı hala Filistin'di, sömürge ülkesi haline gelmiş olsa da.

ve sonra buranın Siyonist bir devlet olması için söz verildi, hiçbir hakkı olmayan bir adam tarafından!

Sonra Yahudiler akın akın gelip mülteci olarak yerleşmeye başladı, ki bunda hiçbir sorun yoktu

Ta ki asıl amaçları olan ülkeyi çalmak hedefini artık saklamaya gerek duymayıncaya dek

1948 yılında İsrail devletini burada kurduğunu zorbalıkla ilan etti

Binlerce Filistinli hayatta kalabilmek için yerini yurdunu terk etti

Evlerine geri dönme hakları, yerleşme hakları, kendi ülkeleri için savaşma hakları ellerinden alınmıştı

İsrail devleti böylelikle genişledikçe genişledi ve bir Apartheid (ayrımcılık/iki ayrı sınıf vatandaşın olduğu yönetim biçimi) ülkesine dönüştü

İnsanlığınız nerede?

İnsanlık onuruna olan saygınız nerede?

Bunu "çekişme" olarak mı adlandırıyorsunuz? Bu delilik!

Fikrinizi değiştirme vakti geldi.

Filistin bir gün özgür olacak!

O yüzden tarih yazılırken doğru tarafta, haklının yanında olun.

Savaş suçlarına karşı olmakla antisemitist olmazsınız.

Medyadaki haberler vasıtasıyla beyni yıkanan insanlardan olmayın

Şimdi kendiniz gerçeği görebilirsiniz

Bu hikayenin aslını öğrenin;

Bu Filistin'in hikayesi.

Şarkının orijinal sözleri: 

There once was a land called Palestine

Where Christians, Muslims and Jews lived fine

In the 1800s

It was ruled by The Ottoman Empire

Meanwhile, a bearded guy

Founded Zionism for Jews to aspire

A land that becomes their home, and safe

Only for their kind

Then there was World War I

That ended when the Allies won

And England was like “Hey, this beautiful land is totally mine”

Still, the name was Palestine

Even though it was colonized

And a promise for a Zionist State

Was made by a man that had no right!

Then more and more Jews arrived

seeking refuge and that’s alright

Until their plan to steal the land

Was no longer to hide!

The year was 1948,

When Israel bullied its way into a “state”

Thousands of Palestinians fled their homes to survive

No right for return, no right for a home, no right to fight for the land that they owned

Israel expanded more and more into an APARTHEID

Where is your humanity?

Where is your respect for dignity?

Call it “conflict”? That’s insanity!

It's time to change your mind!

One day Palestine will be free!

So be on the right side of history

You’re not antisemitist if you stand against war crimes

Don’t be brainwashed by the news

Now you can see for yourself the truth

Learn about the story:

Story of Palestine.

Yorumlar (1)
zeynep gürsoy 22 saat önce
çok beğendim müthiş olmuş
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (0)
14°
orta şiddetli yağmur