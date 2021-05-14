Filistin kökenli ABD'li vekil Rashida Tlaib'den viral konuşma: Filistinliler bir yere gitmiyor

İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinli aileleri tahliye edip yerlerine yasadışı yerleşimcileri yerleştirme girişimiyle alevlenen ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarıyla tırmanan gerilimde Amerikan yönetiminin tavrına, Demokrat Parti'nin ilerici kanadından tepki geldi. Filistinli kökenli Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, "Filistinliler bir yere gitmiyor" deyip kendisinin 'bu durumun canlı örneği olduğunu' söyledi. Konuşmasında yer yer gözyaşlarını tutamayan Tlaib, "Meslektaşlarım, İsrail'in apartheid hükümetine ne kadar para gönderirseniz gönderin, Filistinliler bir yere gitmiyor" çıkışı yaptı.

'BİZLER ANNELERİZ, KIZ ÇOCUKLARIYIZ, TORUNLARIZ'

Tlaib, Temsilciler Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmada "Ben, meslektaşlarım nezdinde, Filistinlilerin sahiden var olduğunun bir kanıtıyım. Bizim insan olduğumuzun, hayal kurma hakkımız olduğunun kanıtıyım. Bizler anneleriz, kız çocuklarız, torunlarız. Bizler adalet arayanlarız. Ve her tür baskıya karşı mücadelemizden pişman değiliz. Ve meslektaşlarım, İsrail'in apartheid hükümetine ne kadar para gönderirseniz gönderin, Filistinliler bir yere gitmiyor" dedi.

'APARTHEID'A SON VERMEK BİZİM GÖREVİMİZDİR'

"Eğer herkes için eşit insan hakları sözümüzü yerine getireceksek Filistinlileri on yıllardır insanlık dışı bir muameleye ve ırkçılığa maruz bırakan apartheid sistemine son vermek bizim görevimizdir" diyen Tlaib sözlerine şöyle devam etti: "Filistinlilerin çocuklarını kaybedeceklerine dair mutlak bir korku altında yaşamak zorunda bırakılmasına, kimlikleri nedeniyle süresiz şekilde gözaltına alınmalarına veya öldürülmelerine, İsrail yasaları altında eşit olmayan hak ve korumalara sahip olmalarına son verilmeli."

'FİLİSTİNLİLERİN DOĞRUYU ANLATMA HAKKI VAR'

Tlaib, Kongre'de bazı meslektaşlarının Filistinlilerin maruz bırakıldığı ayrımcılık ve ırkçılık konusundaki gerçeğe karşı çıktığını belirterek, "Bu kişilerin kasten veya farkında olmadan söylediği şey, Filistinlilerin, İsrail'in kuruluşu sırasında kendilerine ne olduğu konusunda doğruyu anlatma hakkının olmadığıdır" tepkisini gösterdi.

"Benim atalarım ve Filistin'deki ailem, dünyanın, onların tarihini engellemelerle karşılaşmadan duymasını hak ediyor" diyen Tlaib, "Hâlâ acı çektiklerini, mülklerinin hâlâ ellerinden alındığını, dünya seyrederken ve hiçbir şey yapmazken hâlâ öldürüldüklerini anlatmaya hakları var" ifadelerini kullandı.

'SİZ İBADETHANENİZE GAZ ATILIRKEN DUA EDEBİLİR MİYDİNİZ?'

"Bir halka geçmişini unutmasını önerdiğinizde barış değil, yok olmayı önerirsiniz" ifadelerini kullanan Tlaib, Filistinlilerin kendi vatanlarında mülteci konumuna düşürüldüklerini belirterek ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını eleştirdi. Tlaib, Filistinlilerin 1948'den bu yana maruz bırakıldığı insanlık dışı muamele teslim edilmeden "ABD'nin İsrail hükümetine askeri desteği hakkında dürüst bir diyalog kurulamayacağını" söyledi.

Tlaib, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in son ihtilafa dair açıklamalarını da eleştirerek, "Bu açıklamaları okuduğunuzda Filistinlilerin var olduğunu pek anlamayabilirsiniz" dedi. Demokrat vekil, Amerikan hükümetinin son açıklamalarında Doğu Kudüs'te Filistinli ailelerin yerlerinden edildiğinden, evlerin yıkıldığından, gözaltına alınan çocuklardan ve İsrail polisinin El Aksa'da Filistinlilere ibadet ettikleri sırada gaz atıldığından hiç söz edilmediğini vurguladı. Tlaib, "Meslektaşlarım, kendi ibadethanelerinin göz yaşartıcı gazla dolduğunu hayal edebilir mi? En kutsal mekanınıza ses bombaları atılırken dua edebilir miydiniz?" dedi.

'ÇOCUKLAR GÖKTEN ÖLÜM YAĞMASINDAN ENDİŞE ETMEMELİ'

Tlaib, bu noktada gözyaşlarını tutamayarak, "Eğer bizim kendi dışişleri bakanlığımız Filistinli çocukların öldürülmesinin yanlış olduğunu bile teslim etmeyecekse, etnik kökenleri ve inançları ne olursa olsun masum çocukların öldürülmesine benimle birlikte karşı çıkan Amerikalı için bunu ben söyleyeceğim. Katlanılmaz statükoda kaybedilen bütün hayatlar için gözyaşı döküyorum, her biri için. İnançları veya geçmişleri ne olursa olsun" dedi. Tlaib "Hepimiz özgürlük, barış ve eşitliği hak ediyoruz. İnancımız veya etnik kökenimiz nedeniyle bunlardan hiçbir zaman mahrum bırakılmamalıyız. Filistinli veya İsrailli hiçbir çocuk, kim olurlarsa olsa, hiçbir zaman, gökyüzünden ölüm yağacağından endişe etmemeli" ifadelerini kullandı.

'KAÇ FİLİSTİNLİNİN ÖLMESİ GEREKİYOR?'

Amerikan basınındaki haberlerde Filistinli ve İsrailli ölümlerine eşit yaklaşılmadığı eleştirisi getiren Tlaib, "Matematiğini anlamama yardımcı olun. Önemli sayılmaları için kaç Filistinlinin ölmesi gerekiyor?" diye sordu. Tlaib, İsrail hükümetinin Filistinlileri maruz bıraktığı koşullar ile ABD'de siyahlara karşı polis ırkçılığı arasında benzetme yaptı.

'BİRLİKTE ÖLMEK İÇİN BİRLİKTE UYUYORLAR'

Rashida Tlaib, Gazze'den kendisine yazan bir annenin "Bu gece çocukları bizim yatak odamızda yatıracağım ki, birlikte ölelim" dediğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Demokrat vekil, Amerikan hükümetinin İsrail'i uluslararası hukuka uymak ve apartheid sistemine son vermek zorunda bırakması çağrısında bulundu.

OCASIO-CORTEZ'DEN BIDEN: İŞGALİN TARAFINI TUTAN BİR DİL KULLANDI

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez de Biden'ın "İsrail'in kendini savunma hakkı var" sözlerine "Bu tarafsız bir dil değil, taraf tutan, işgalin tarafını tutan bir dil" sözleriyle tepki gösterdi. Ocasio-Cortez, "Bağlamı zayıf ya da Filistinlilerin evlerinden çıkarılması veya Mescid-i Aksa'daki saldırılar gibi bu şiddet sarmalını hızlandıran şeylerin kabul edildiği, bunun gibi boş açıklamalar sadece Filistinlileri insanlıktan çıkarmaktadır. Bu yanlıştır" dedi.

Demokrat vekil, İsrail'in saldırılarını görmezden gelip sadece Hamas'a yüklenen Biden yönetiminin sanki şiddetin kaynağı Filistinlilermiş gibi davrandığını belirterek, "Bu tarafsız bir dil değil, taraf tutan, işgalin tarafını tutan bir dil" yorumunu yaptı.