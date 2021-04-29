Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz

Filistin yönetimi, milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinin Doğu Kudüs'ü de kapsaması yönünde ısrarını sürdürürken, İsrail tarafı, Filistin'den 23 Mart'ta yapılan İsrail seçimlerine kadar beklemelerini istemişti. Ancak seçim sonuçları açıklanmasına rağmen İsrail'den hala Kudüs'teki seçimlere ilişkin olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmiyor.

"İsrail'e engel olun"

Bu bağlamda Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de geçtiğimiz günlerde Orta Doğu Dörtlüsüne (BM, ABD, AB ve Rusya) resmi bir yazı göndererek, Kudüs'teki seçim sürecine engel olmaması için İsrail'e müdahale talebinde bulundu.

Tüm bu belirsizlikler ışığında seçimlerle ilgili üç senaryo gündeme geliyor. Ya bu süreç sahada İsrail-Filistin çatışmasına dönüşecek, ya seçimler iptal edilecek ya da ertelenecek.

"Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.