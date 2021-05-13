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Filistin, başkent Tel Aviv'e roket yağdırmaya başladı

İsrail'in kanlı saldırılarına Filistinlilerden cevap gecikmedi. Filistinliler, başkent Tel Aviv'e roket saldırısı başlattı.

Dünya 13.05.2021, 23:54
Filistin, başkent Tel Aviv'e roket yağdırmaya başladı

İsrail, günlerdir onlarca mazlumu katlediyor. Dünya bu katliama sessiz kalırken Filistinliler onurlu bir mücadele veriyor. Filistinliler, artan İsrail saldırılarına karşın tekrar atağa geçti. Bu kapsamda başkent Tel Aviv vurulmaya başlandı. Tel Aviv'de bulunan Ben Gurioun Uluslararası Havaalanı ile Shfela bölgesi yoğun roket atışına tutuldu. Roketlerin hedefi olan bölgede alarma geçildi. 

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