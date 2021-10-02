Filipinler Devlet Başkanı Duterte’den şaşırtan karar: Siyaseti bırakıyorum

Yaptığı sıra dışı çıkışlar ve dikkat çeken ifadeleriyle uluslararası medyada sık sık adından söz ettiren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte siyaset sahnesinden inmeye hazırlanıyor.

2016 yılından bu yana ülkeyi yöneten 76 yaşındaki Duterte, görev süresinin sonuna yaklaşırken şaşırtan bir karar verdi. 2022 seçimlerinde yeniden Başkan adayı olamayan Duterte’nin PDP-Laban Partisi’nin Devlet Başkanı Yardımcısı adayı olması beklenirken, bu ihtimal ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Bugün sürpriz bir açıklamada bulunan Devlet Başkanı Duterte, görev süresinin sona ermesinin ardından Başkan Yardımcısı adayı olmayacağını ve siyaseti bırakacağını duyurdu. Duterte, PDP-Laban Partisi’nin kendisi yerine Başkan Yardımcısı adayı olarak Senatör Bong Go’yu gösterdi.

"GAFLARIN BAŞKANI"

Geçmişte yaptığı açıklamalarla sık sık tepki çeken ve gündem olan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hayrete düşüren açıklamalarıyla biliniyor.

Duterte Haziran ayında yaptığı bir açıklamada aşı merkezlerinin boş kalmasına tepki göstermiş ve halka "Tercihinizi yapın, ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım" diye seslenmişti.

Vatandaşları aşı olmaya çağıran Duterte, “Tercihinizi yapın. Ya aşı olursunuz ya da sizi hapse attırırım” ifadelerini kullanarak bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu. Duterte, “Beni yanlış anlamayın, bu ülkede bir kriz var. Filipinliler’in hükümete kulak vermemesinden bıktım” şeklinde konuştu.

“BİR SÜRE SONRA APTALA DÖNÜYOR İNSAN”

Görevini gelecek yıl, Davao Belediye Başkanlığı yapan yürüten kızına bırakacağı iddialarına karşı çıkan Duterte, kadın ve erkekler arasındaki duygusal farklıları gerekçe göstererek “Başkanlık kadınlar için bir meslek değil” dedi.

Kızının, kendisinin yaşadığı zorlukları yaşamasını istemediğini söyleyen Duterte, “Kadın ile erkekler arasında duygusal farklılıklar var. Devlet başkanlığı kadınlara göre bir iş değil. Bir süre sonra aptala dönüyor insan” ifadelerini kullandı.

Filipinler'in bugüne kadar 1986-1992 yıllarında Corazon Aquino ve 2001-2010 döneminde Gloria Macapagal Arroyo olmak üzere iki kadın devlet başkanı olmuştu.