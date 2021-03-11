'Evlenince kilo almayın, Melania gibi olun' diyen vaiz görevden uzaklaştırıldı

Malden kasabasında yer alan Birinci Genel Baptist Kilisesi'nde 28 Şubat'taki vaazında papaz Stewart-Allen Clark, evlendikten sonra kilo alan kadınları azarlayarak kocalarına iyi görünmeleri gerektiğini söyledi.

"Erkeklerin, eşlerinin kadın gibi görünmesine ihtiyacı var" diyen Clark, vaazında şu ifadelere yer verdi:

"Eşofman giymek her zaman uygun değil. Walmart'a giderken pijama ve parmak arası terlik giymek olmaz. Bunun hiçbir çekiciliği yok. Erkekler, eşlerinin hem evde hem de dışarıda iyi görünmesini ister."

Bazı kadınların evlendikten sonra "kendilerini saldığını" belirten vaiz, güzellik timsali olaraksa ABD eski başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ı gösterdi.

Clark, vaazı sırasında arkasındaki ekranda Melania Trump'ın fotoğrafı belirdiğinde, "Her kadının efsanevi Melania Trump gibi olabileceğini söylemiyorum tabii ki" dedi.

Kilisenin internet sitesi tepkiler üzerine videoyu kaldırdı.

Fakat vaazda bulunan kişilerden biri Clark'ın konuşmasından bir kesiti Facebook'a yükledi.

Birçok kişi vaizin sözlerinin Hıristiyanlığın öğretileriyle uyuşmadığını ve cinsiyetçi olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Genel Baptist Konseyi Birliği'nin açıklamasında da Clark'ın sözleri eleştirilerek "Her kadının Tanrı'nın suretinde yaratıldığına ve bu nedenle kendilerine değer verilmesi gerektiğine inanıyoruz" dendi.

Kilisenin internet sitesinde Clark'ın 2 Mart'ta görevden geçici olarak uzaklaştırıldığı ve psikolojik destek almaya yönlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Independent Türkçe