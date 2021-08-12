Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’daki 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü 11 FETÖ okulu, yerel mahkemelerin kararıyla Türkiye’ye devredildi.

Özellikle okulların Alman vatandaşı Türklere devrederek konuyu diplomatik krize çevirmeye çalışan FETÖ'cüler, hükümet üzerinde siyasi baskı kurmaya çalıştı.

FETÖ'nün taktikleri mahkemenin açık kararları ve öğrenci velilerinin Türkiye yanlısı duruşu karşısında başarısız oldu. Bizzat okul aile birlikleri mahkeme sürecinde mevcut okul yönetimine karşı ve Türkiye lehine açık tavır alarak devrin sağlanmasında önemli rol oynaması dikkat çekti.

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın doğusundaki tarihi Harar şehrinde FETÖ'ye ait “Rainbow Derneği”nin kurduğu ve içerisinde anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde eğitimin verildiği okulu iki yıl önce devralmıştı. Şimdi ise ülkede geriye kalan 4 farklı kampüsteki 11 okulu da bünyesine dahil etti. Böylelikle ülkedeki FETÖ'nün okul ve eğitim alanındaki varlığı tamamen bitti.

Devralınan okulların altyapı eksiklikleri ve eğitim kadrosunun kısa sürede yenilenerek, 2021 yılının Eylül ayında eğitim ve öğretime eksiksiz başlaması hedefleniyor.