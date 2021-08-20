Estonya Başbakanı: Afganistan’dan sadece 10 mülteci alabiliriz!

Başbakan Kaja Kallas Salı günü yaptığı açıklamada, “Afganistan’daki kaos demokratik dünyayı şok etmeye devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Ülke olarak Afganistan’da patlak veren insani krizin çözümüne katkıda bulunmak istiyoruz. Mevcut durumda Estonya, 10 vatandaşa mülteci statüsü sunmaya hazır. Özellikle, yaşamları tehdit altında olan insanlara mülteci statüsü vermeye hazırız.

Ayrıca hükümet, Afganistan’da bir kalkınma işbirliği, insani yardım ve dünya eğitim STK’sı olan Mondo ile işbirliği yapan kişileri de kabul etmeyi planlıyor.

Mondo, Afganistan’ın kadın sağlığını ve kız çocuklarının eğitimini teşvik etmede sosyal gelişimini desteklemek için uzun yıllardır çalışmaktadır. Örneğin, faaliyetleri sayesinde Afganistan’da 120’ye yakın kadın doğum uzmanı yetiştirilmiştir.

Estonya Dışişler BakanıEva-Maria Liimets : Orada sivil nüfusun durumu ne kadar kötüyse ve başlarına ne kadar acı gelirse, ülkeden çıkan mülteci dalgası o kadar büyük olur. Afganlar zaten Avrupa Birliği’ndeki sığınmacılar arasında ikinci sırada yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets (Merkez), Afganistan’daki güvenlik durumunun Avrupa ve dünya üzerinde doğrudan etkisi olduğunu söyledi…

Hükümet perşembe günü yaptığını açıklamada ise, Estonya ve aile üyeleri ile işbirliği yapan afganlar için 20, NATO ve Avrupa Birliği ile işbirliği yapan Afganlar için 10 mülteci alacağını toplamda 30 mülteci kabul edeceğini açıkladı.