Esma Esad savaş suçundan yargılanacak mı?

The Sunday Times gazetesinin haberine göre Suriye'nin First Lady'si Esma Esad, on yıl boyunca ülkedeki terör eylemlerini kışkırttığı ve teşvik ettiği iddialarına yönelik bir ön soruşturma başlatılmasının ardından İngiliz vatandaşlığını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya.



​Gazeteye konuşan polis teşkilatından bir kaynak, “Polis Savaş Suçları Birimi'ne 31 Temmuz 2020'de Suriye İç Savaşı ile ilgili başvuru yapıldığını doğruladık. Başvuru, Savaş Suçları Birimi tarafından inceleniyor” açıklamasında bulundu.

Habere göre polis, Guernica 37 Uluslararası Adalet Kurulu’nun ‘First Lady'nin iktidar sınıfına ve Suriye Silahlı Kuvvetleri’ne açık destek verdiğine dair kanıtlar sunması’ üzerine ön soruşturma başlattı.

Haberde, 45 yaşındaki Esma Esad'ın, savaş suçları şüpheleri nedeniyle yargılanabileceği ve İngiliz vatandaşlığını kaybedebileceği belirtildi. Aynı zamanda kendisinin duruşma için İngiltere’ye gelmesi pek olası görünmüyor ve soruşturmanın onun yokluğunda davaya dönüşüp dönüşmeyeceği de belli değil.



Gazeteciler, Interpol'ün, Esad'ın Suriye dışına çıkmasını önlemek için kırmızı bülten çıkarılabileceğini öngörüyor.