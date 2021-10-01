Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili 8 yıl sonra ülkesine döndüğünü açıkladı

Hakkındaki gıyabi tutuklama kararı nedeniyle 8 yıldır yurt dışında bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ülkesine döndüğünü duyurdu.

Saakaşvili, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaştığı görüntülü açıklamasında 8 yıl aradan sonra Gürcistan'a geldiğini belirtti.

Batum'da olduğunu ve artık ülkesine dönme hayalinin gerçekleştiğini aktaran Saakaşvili, "Burayı çok özlüyordum." ifadelerini kullandı.

Yarın ülkede yerel seçimlerin düzenleneceğini hatırlatan Saakaşvili, halkı sandık başına gitmeye ve 3 Ekim'de de Tiflis'in merkezinde toplanarak oylarını "korumaya" davet etti.

Adına gıyabı tutuklama kararı bulunduğu için ülkesine dönerek kendi hayatını ve özgürlüğünü riske attığını vurgulayan Saakaşvili, "Sizden tek bir şey istiyorum, sandığa gidin, korkmayın, her şey bizim için yoluna girecek." diye konuştu.

Bu arada Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Saakaşvili'nin Gürcistan sınırlarından geçmediği belirtildi.

SAAKAŞVİLİ PLANLARINI DEĞİŞTİRDİ

Saakaşvili, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada Gürcistan'a 2 Ekim'de Kiev-Tiflis uçak seferiyle döneceğini açıklamış ve ilgili uçuş biletini de paylaşmıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ise Saakaşvili'nin açıklamasıyla ilgili "Cevap basit, ona devlet cevap verecek. Saakaşvili topraklarımıza girer girmez, ayak basar basmaz, anında tutuklanacak ve hapse gönderilecek." demişti.

2013'TEN BU YANA ÜLKESİNE DÖNEMİYOR

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.

Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

Daha sonra Ukrayna'ya giden Saakaşvili'ye dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.

Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

KRAVATINI YEDİĞİ GÖRÜNTÜLERLE GÜNDEM OLMUŞTU

2008 yılında Gürcü lider Saakaşvili bir Batılı liderle telefon görüşmesi yaptığı sırada kravatını kemirmeye başladı.

Bir televizyon kanalı Gürcistan Devlet Başkanı Mihkail Saakaşvili ile röportaj yapmak için kamerayı açık tutmuştu. Bu sırada bir Batılı lider telefonla aradı. Saakaşvili liderle konuşurken bir yandan da kravatını kemiriyordu. Saakaşvili'nin konuştuğu liderin ABD Başkanı Bush olduğu belirtiliyor.

Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili’nin bu görüntüsü dünya basınında alay konusu oldu.

Rus Norveç’in en büyük gazetesi VG’nin haberine göre, Rus psikologlar Saakaşvili’nin akli dengesinin istikrarlı olmadığı görüşünde.



Rusya’da yayımlanan Pravda gazetesi kaynak gösterilerek VG’nin internet sitesinde dün yayınladığı haberde, TV görüntülerinde Gürcü lider Saakaşvili Batılı bir devlet lideriyle telefonda konuştuğu esnada kravatını yerken görülüyor.

Haberde ayrıca, Rus psikologların Gürcü liderin akli dengesinin istikrarlı olmadığı yönünde birleştiği belirtiliyor.

"ÇOCUKKEN KRAVATA ZAAFIM VARDI"

Saakaşvili, 2019 yılında yaptığı bir açıklamayla 2008'deki Güney Osetya Savaşı sırasında TV'de canlı yayında neden kravatını yediğine açıklık getirdi.

Ukrayna medyasına konuşan Saakaşvili, "Canlı yayında olduğunu bilmiyordum ki. Bir insan yalnız kalınca, özellikle böyle bir durumdayken, her şey yapabilir" dedi.

Kravat yeme alışkanlığını Sovyetler Birliği'nde çocukken gittiği Kırım'daki Artek Çocuk Kampı'nda edindiğini itiraf eden, "Henüz çocukken kravata karşı bir zaafım vardı. Bu yüzden gördüğünüz gibi şimdi kravat takmam" dedi.

Halihazırda diyet yaptığını da sözlerine ekleyen Saakaşvili, "kravattan vazgeçtiği" için zayıfladığı esprisini yaptı.

Gürcistan, 7 Ağustos'u 8 Ağustos'a bağlayan gece Güney Osetya'ya saldırmış ve Tshinvali'nin bir bölümüne zarar vermişti. Birçoğu Rus vatandaşı olan Güney Osetya sakinlerini koruyan Rusya ise ülkeye güçlerini sokmuştu. 5 günlük savaş sonrasında Gürcistan'la varılan ateşkes neticesinde Gürcü güçleri bölgeden çekilmişti.

Rusya, 26 Ağustos 2008'de Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanımıştı.

Saakaşvili'nin kravatı, İngiliz BBC televizyonunun canlı yayında Gürci liderinin kravat yediğini göstermesinin ardından espri ve fıkra konusu haline gelmişti.