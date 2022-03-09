banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ayçiçek yağı için ihracat yasağı geldi!
Ayçiçek yağı için ihracat yasağı geldi!
İzmir’de toplu ulaşıma zam!
İzmir’de toplu ulaşıma zam!
ali Babacan'dan Anıtkabir ziyareti
ali Babacan'dan Anıtkabir ziyareti
Türkiye, basketbolda 16. sırada yer aldı
Türkiye, basketbolda 16. sırada yer aldı

Eski büyükelçi Putin'in en büyük zayıflığını açıkladı!

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken haber ajansları cepheden ve siyasilerin demeçlerinden anlık bilgi ve görüntüleri yayınlamaya devam ediyor. Ancak yaşadığımız çağın belki de en büyük habercisi ve silahı bambaşka bir aygıt ve eski bir büyükelçinin flaş açıklamasına göre Rus lider Putin'in sonu da bu şekilde gelecek...

Dünya 09.03.2022, 15:57
Eski büyükelçi Putin'in en büyük zayıflığını açıkladı!

“Gerçekler ortaya çıkacak ve gerçeğin gücünü Putin bile durduramayacak!”

Bu çarpıcı sözler 2000-2004 yılları arasında Rusya'da İngiltere Büyükelçisi olarak görev yapan eski İngiliz diplomat Sir Roderic Lyne’a ait. Rusya konusunda uzmanlığıyla tanınan eski büyükelçi, savaşın gidişatını ve Putin’in içinde bulunduğu durumu analiz ederken çağımız teknolojilerine ve habercilikte değişen anlayışa dikkat çekiyor ve dünyanın en büyük silahını ve Putin’in de en büyük düşmanını açıklıyor…

Rusya Ukrayna’ya işgal operasyonu başlattığı günden beri tüm dünya haber ajansları ve gazetelerin haricinde haberleri sosyal medya yoluyla almaya devam ediyor. Vatandaş gazeteciliği kavramı giderek genişlerken ve hemen herkesin elinde fotoğraf çekip video kaydı alabilen cep telefonları varken savaşların çehresi de değişiyor.

KREMLİN İLETİŞİMİ KESME PEŞİNDE

Rusya genel olarak internet ve sosyal medya kullanımının baskıcı bir rejimle kısıtlandığı bir ülke olarak tanınıyor. Savaş başladığı günden beridir de Kremlin yönetimi ülkedeki sosyal medya faaliyetlerini yasaklama yolunda ilerliyor.

Roderic Lyne’a göre bu durum önümüzdeki günlerde büyük bir ayaklanmaya sebep olabilir. “Cep telefonları onun en büyük düşmanı” diyen eski diplomat Putin’in ülke içindeki iletişimi ve Rusların dünyaya duyurmaya çalıştığı seslerini kesmeye çalışarak aslında deyim yerindeyse ‘kendi ipini’ de çekiyor.

Savaşın ilk günlerinde aileleri ve tanıdıkları Rusya’da yaşayan Ukraynalılar, bu insanların ülkede yaşanan gerçeklerin farkında olmamasından bahsediyordu. Çünkü herhangi bir Rus televizyonunu izleyen herkes Rusların Ukrayna’ya sadece basit bir operasyon düzenlediğini düşünüyor hatta bu operasyonun gerekçesi çarpıtıldığı için Rusya’yı haklı buluyordu.

Rus halkının Putin'e olan güveni çoktan tükenmiş durumda

Bu durum sosyal medya ve cep telefonlarıyla Rusya’ya yollanan görüntülerle birlikte değişmeye başladı. Rusya’da yaşayanlar ve dünyanın en uzak ucundaki yabancılar bile artık sivillerin hedef alındığını, yerleşim yerlerinin vurulduğunu ve Ukrayna’nın yavaş yavaş bir harabeye dönüştüğünü anlamış durumda.

BASINA YASAK GETİRMİŞTİ

Vladimir Putin tüm yetkilerini kullanarak savaşın birinci haftasında Rus medyasına ‘saldırı, işgal ya da savaş ilanı’ gibi kelimeleri kullanılmasının yasak olduğunu bildirmişti. Rus gazeteciler artık gerçeği yazarsa kovulma, para cezası alma ve hatta hapse girme riskiyle karşı karşıya kaldılar…

Sir Roderic, Putin’in şu an içinde bulunduğu durumu değerlendirirken “Bay Putin hem kontrolünü hem de işini kaybetme korkusuyla yüz yüze ve oldukça gergin.” sözlerini kullandı.

“Putin, kendisini devlet başkanlığı koltuğuna taşıyan KGB’deki günlerinde cep telefonlarıyla nasıl baş edeceğini öğrenemedi. Bu yüzden de şimdi işi çok zor.” yorumunu yapan Roderic Lyne “Her Rus’un cebinde bir telefon var. Ukraynalılar Rusya’daki akrabalarını, dostlarını arıyor. Gerçeğin fotoğraflarını onlara yolluyor.” diyerek Rusya’nın iletişimi kesme çabasının yersiz olduğunun altını çiziyor.

Rusya'da medyaya yasak getirilse de hem Ruslar hem de dünyanın geri kalanı Ukrayna'da yaşanan gerçeklere cep telefonlarıyla ulaşıyor

Putin başa geldiğinden beri Rusya’dan dünyanın başka ülkelerine giden insan sayısı 3 milyonu geçmiş durumda. İngiltere’de, İsrail’de, ABD’de yaşayan yüz binlerce Rus vatandaşı olan biten her şeyi olduğu gibi dünyaya duyuruyor. Ve tam da bu yüzden Putin’in oynadığı bu oyunu kazanma şansı yok…

Batı tarafından uygulanan yaptırımlar yüzünden hayatları giderek zorlaşan Ruslar, ellerinden alınan bu Iletişim ve haberleşme özgürlükleriyle birlikte Putin’e karşı büyük bir ayaklanma başlatabilir yorumları dillendirilmeye çoktan başlandı bile.

PUTİN'İ KOLTUĞUNDAN EDECEK

Sir Roderic, bu ayaklanmanın Putin’in devrilmesini sağlayacağını ancak bunun birkaç yıl alabileceğini söylüyor.

Putin’in görevi bırakması için iki seçenek var: Biri bahsedilen bu büyük ayaklanma. Ancak Rus lider bu ayaklanmayı büyük bir şiddet göstererek bastırmaya çalışacağı için bu yolla görevini kaybetmesi biraz zaman alacak.

Diğer seçenek ise Putin’in yaptığı bu kritik hataların farkına varan en yakınındaki insanların onu devirmek için harekete geçmesi. Yani darbeyi içeriden alması.

Seçtiği yanlış yol Putin'in sonunu getirecek mi? Bunu zaman gösterecek. Roderic Lyne’a göre bu seçenek de ancak belli bir süre sonra hayata geçirilip gerçeğe dönüşebilir. (Hürriyet)

#Putin #Rusya #Ukrayna #savaş
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18