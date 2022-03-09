Eski büyükelçi Putin'in en büyük zayıflığını açıkladı!

“Gerçekler ortaya çıkacak ve gerçeğin gücünü Putin bile durduramayacak!”

Bu çarpıcı sözler 2000-2004 yılları arasında Rusya'da İngiltere Büyükelçisi olarak görev yapan eski İngiliz diplomat Sir Roderic Lyne’a ait. Rusya konusunda uzmanlığıyla tanınan eski büyükelçi, savaşın gidişatını ve Putin’in içinde bulunduğu durumu analiz ederken çağımız teknolojilerine ve habercilikte değişen anlayışa dikkat çekiyor ve dünyanın en büyük silahını ve Putin’in de en büyük düşmanını açıklıyor…

Rusya Ukrayna’ya işgal operasyonu başlattığı günden beri tüm dünya haber ajansları ve gazetelerin haricinde haberleri sosyal medya yoluyla almaya devam ediyor. Vatandaş gazeteciliği kavramı giderek genişlerken ve hemen herkesin elinde fotoğraf çekip video kaydı alabilen cep telefonları varken savaşların çehresi de değişiyor.

KREMLİN İLETİŞİMİ KESME PEŞİNDE

Rusya genel olarak internet ve sosyal medya kullanımının baskıcı bir rejimle kısıtlandığı bir ülke olarak tanınıyor. Savaş başladığı günden beridir de Kremlin yönetimi ülkedeki sosyal medya faaliyetlerini yasaklama yolunda ilerliyor.

Roderic Lyne’a göre bu durum önümüzdeki günlerde büyük bir ayaklanmaya sebep olabilir. “Cep telefonları onun en büyük düşmanı” diyen eski diplomat Putin’in ülke içindeki iletişimi ve Rusların dünyaya duyurmaya çalıştığı seslerini kesmeye çalışarak aslında deyim yerindeyse ‘kendi ipini’ de çekiyor.

Savaşın ilk günlerinde aileleri ve tanıdıkları Rusya’da yaşayan Ukraynalılar, bu insanların ülkede yaşanan gerçeklerin farkında olmamasından bahsediyordu. Çünkü herhangi bir Rus televizyonunu izleyen herkes Rusların Ukrayna’ya sadece basit bir operasyon düzenlediğini düşünüyor hatta bu operasyonun gerekçesi çarpıtıldığı için Rusya’yı haklı buluyordu.

Rus halkının Putin'e olan güveni çoktan tükenmiş durumda

Bu durum sosyal medya ve cep telefonlarıyla Rusya’ya yollanan görüntülerle birlikte değişmeye başladı. Rusya’da yaşayanlar ve dünyanın en uzak ucundaki yabancılar bile artık sivillerin hedef alındığını, yerleşim yerlerinin vurulduğunu ve Ukrayna’nın yavaş yavaş bir harabeye dönüştüğünü anlamış durumda.

BASINA YASAK GETİRMİŞTİ

Vladimir Putin tüm yetkilerini kullanarak savaşın birinci haftasında Rus medyasına ‘saldırı, işgal ya da savaş ilanı’ gibi kelimeleri kullanılmasının yasak olduğunu bildirmişti. Rus gazeteciler artık gerçeği yazarsa kovulma, para cezası alma ve hatta hapse girme riskiyle karşı karşıya kaldılar…

Sir Roderic, Putin’in şu an içinde bulunduğu durumu değerlendirirken “Bay Putin hem kontrolünü hem de işini kaybetme korkusuyla yüz yüze ve oldukça gergin.” sözlerini kullandı.

“Putin, kendisini devlet başkanlığı koltuğuna taşıyan KGB’deki günlerinde cep telefonlarıyla nasıl baş edeceğini öğrenemedi. Bu yüzden de şimdi işi çok zor.” yorumunu yapan Roderic Lyne “Her Rus’un cebinde bir telefon var. Ukraynalılar Rusya’daki akrabalarını, dostlarını arıyor. Gerçeğin fotoğraflarını onlara yolluyor.” diyerek Rusya’nın iletişimi kesme çabasının yersiz olduğunun altını çiziyor.

Rusya'da medyaya yasak getirilse de hem Ruslar hem de dünyanın geri kalanı Ukrayna'da yaşanan gerçeklere cep telefonlarıyla ulaşıyor

Putin başa geldiğinden beri Rusya’dan dünyanın başka ülkelerine giden insan sayısı 3 milyonu geçmiş durumda. İngiltere’de, İsrail’de, ABD’de yaşayan yüz binlerce Rus vatandaşı olan biten her şeyi olduğu gibi dünyaya duyuruyor. Ve tam da bu yüzden Putin’in oynadığı bu oyunu kazanma şansı yok…

Batı tarafından uygulanan yaptırımlar yüzünden hayatları giderek zorlaşan Ruslar, ellerinden alınan bu Iletişim ve haberleşme özgürlükleriyle birlikte Putin’e karşı büyük bir ayaklanma başlatabilir yorumları dillendirilmeye çoktan başlandı bile.

PUTİN'İ KOLTUĞUNDAN EDECEK

Sir Roderic, bu ayaklanmanın Putin’in devrilmesini sağlayacağını ancak bunun birkaç yıl alabileceğini söylüyor.

Putin’in görevi bırakması için iki seçenek var: Biri bahsedilen bu büyük ayaklanma. Ancak Rus lider bu ayaklanmayı büyük bir şiddet göstererek bastırmaya çalışacağı için bu yolla görevini kaybetmesi biraz zaman alacak.

Diğer seçenek ise Putin’in yaptığı bu kritik hataların farkına varan en yakınındaki insanların onu devirmek için harekete geçmesi. Yani darbeyi içeriden alması.

Seçtiği yanlış yol Putin'in sonunu getirecek mi? Bunu zaman gösterecek. Roderic Lyne’a göre bu seçenek de ancak belli bir süre sonra hayata geçirilip gerçeğe dönüşebilir. (Hürriyet)