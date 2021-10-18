Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Abd Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, 84 yaşında koronavirüs nedeniyle vefat etti. Powell'in ölüm haberini ailesi Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

KORONA NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Paylaşımda, "Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, bu sabah Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle vefat etti." ifadelerine yer verildi.

"BÜYÜK BİR AMERİKALIYI KAYBETTİK"

Yakınları, Powell'in aşılarının tam olduğunu belirterek, "Dikkat çekici ve sevgi dolu bir kocayı, babayı, büyükbabayı ve büyük bir Amerikalıyı kaybettik" dedi.

COLIN LUTHER POWELL KİMDİR?

Powell, 1989-1993 ları arasında Genelkurmay Başkanlığı, 2001-2005 yılları arasında George Bush'un ilk başkanlık döneminde Dışişleri Bakanlığı yaptı. 11 Eylül saldırıları sırasında, ABD'nin Afganistan'ı ve Irak'ı işgale ettiği sırada bakanlık koltuğunda oturuyordu.

BM'YE SADDAM HÜSEYİN HAKKINDA RAPOR SUNDU

Irak'ın işgali öncesinde Saddam Hüseyin'in elinde kitle imha silahları olduğuna dair Amerikan istihbarat raporunu Birleşmiş Milletler'e sunan kişiydi. Bush'un ikinci döneminde koltuğu Condoleeza Rice'a bıraktı.

hABERLER.COM / Gözde Nur Bayar