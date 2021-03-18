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Ermenistan’da erken seçim tarihi kesinleşti!

Geçen yıl Azerbaycan'a karşı büyük toprak kayıpları veren ve o günden beri iç karışıklığın devam ettiği Ermenistan'da beklenen oldu. Aylarca halkın istifa çağrılarına kulaklarını kapatan Başbakan Paşinyan, 20 Haziran'da erken seçim kararı alındığını duyurdu.

Dünya 18.03.2021, 16:29
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Ermenistan’da erken seçim tarihi kesinleşti!

Geçen yıl Dağlık Karabağ üzerinde çok büyük toprak kaybı yaşayarak Azerbaycan’la savaşı kaybeden Ermenistan’da sular durulmuyor… Geçen yıl Azerbaycan’a karşı varlık gösteremeyen ve hem askerlerini hem tanklarını hem de işgal ettiği toprakları kaybeden Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik istifa sesleri kesilmiyor.

Aylar boyunca halkının istifa çağrısına kulaklarını tıkayan Paşinyan bugün bir açıklama yaparak erken seçime gidileceğini duyurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün bir açıklama yaptı.

Interfax haber ajansına yansıyan açıklamalarda Paşinyan, ülkenin 20 Haziran’da erken seçime gideceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

27 Eylül'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim patlamıştı… Taraflar birbirini bölgeye saldırmakla suçlarken, yaşanan gerilimi masa başında çözmek için uluslararası çaba sarf edildi.

Fakat taraflar masaya oturmasına rağmen çatışma ve ölüm devam etti. Ermenistan ordusu, başta Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence olmak üzere birçok yerleşim birimine saldırdı.

27 Eylül sabahı başlayan çatışmalar aralıklı olarak devam ederken şu ana kadar yaşanan gerilimde yaklaşık 140 sivil yaşamını yitirirken binlerce insan da yaralandı.

Yetkililer yaşanan çatışmada yaşamını kaybeden askerlerin sayısını açıklamazken bunun da 5 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

2020 yılının kasım ayında taraflar anlaşma için masaya oturmuştu. Putin'in arabuluculuğundaki anlaşmada Aliyev ve Paşinyan'ın imzaları ile birlikte tansiyon düşmüştü.

ANLAŞMADA ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETMİŞTİ

9 maddelik anlaşmayla birlikte Ermenistan´ın yenilgiyi kabul ettiğini ifade eden Aliyev, 27 Eylül'den bu yana 300 yerleşim yerinin Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığını söylemişti.

Aliyev, anlaşma detayları kapsamında Ağdam bölgesinin 20 Kasım´a kadar, Kelbecer’in 15 Kasım, Laçın’ın ise 1 Aralık’a kadar Azerbaycan’a geri verileceğini ifade etmişti.

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