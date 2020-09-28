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Ermenistan savaş hukukunu hiçe saymaya devam ediyor: Sivilleri vurdular, gazetecileri hedef aldılar

Ermenistan'ın sabah saatlerinde başlattığı yeni saldırı girişimleri içeren hamlesine Azerbaycan ordusu karşılığını verirken, hain saldırıya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Ermeni ordusunun sivilleri hedef aldığı saldırıda basın mensupları da neredeyse canından oluyordu. Olay anında sahada bulunan Anadolu Ajansı ekibi Ermenistan'ın roketli saldırılarından son anda kurtuldu.

Dünya 28.09.2020, 12:16
2004
Ermenistan savaş hukukunu hiçe saymaya devam ediyor: Sivilleri vurdular, gazetecileri hedef aldılar

Ermenistan, Azerbaycan'a karşı yeni bir tahrik içeren saldırı düzenledi. Özellikle sivilleri hedef alan hain saldırıda, basın mensupları da neredeyse canından oluyordu. Gerilim bölgesinde sahada görev yapan AA ekibine Ermeni birliklerinden roketlerle atışlar gerçekleştirildi.

AA EKİBİNE ROKETLİ SALDIRI

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Bölgede görev yapan Anadolu Ajansı ekibi saldırıdan son anda kurtuldu. AA ekibi askeri araçlarla bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırıda bölgede ağır hasar oluştu.

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