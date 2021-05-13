Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’ın incisi Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

Azerbaycan ordusu tarafından 8 Kasım 2020 tarihinde Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa kentinde bulunan “Yukarı Göhverağa” camiisinde 29 yıl sonra ilk Bayram namazı kılındı. Azerbaycan’ın önde gelen din adamları Şuşa’da bulunan Yukarı Gövherağa Camiinde bayram namazını kıldı ve dua etti.





Aliyev, Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılacağını açıklamıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa’da düzenlenen “Harıbülbül” müzik festivalinden yaptığı konuşmada bugün Şuşa’da Yukarı Gövherağa Camide Bayram Namazı kılınacağını açıklamıştı. Aliyev, ”Yukarı Gövherağa cami artık onarıldı ve yarın orada bayram namazı kılınacak. Festivalin Ramazan arifesinde düzenlenmesi tesadüf değil. Dini, milli ve manevi köklerimizle bağlı bir milletiz” ifadelerini kullanmıştı.