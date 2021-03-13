Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile Başbakan Paşinyan görüştü...

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sarkisyan ve Paşinyan, ülkede bir süredir devam eden siyasi krize çözüm bulmak için bugün bir araya geldi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve Başbakan, ülkedeki durumu ve siyasi krizi aşmanın yollarını istişare etti. Çözüm olarak, erken parlamento seçimleri düzenleme olasılığı ele alındı" dendi.

Mart başında başkent Erivan'da taraftarlarının düzenlediği mitingde konuşan Paşinyan, parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş konusunda ekim ayında bir referandum yapmayı planladıklarını duyurmuştu.

Erken parlamento seçimleri için sandığa gitmeye hazır olduklarını da söyleyen Paşinyan, "Eğer parlamenterler güçler, aralık ayında yaptığımız teklifi kabul ederse erken parlamento seçimleri düzenlemeye hazırız. Size ikinci bir fırsat veriyorum. Seçime gidelim ve halkın kimin istifasını istediğini görelim" diye konuşmuştu.