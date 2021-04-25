Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti!

Paşinyan istifası öncesi Cumartesi günü yaptığı son açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasıyla ilgili olarak "Adaletin tesisi için atılmış bir adım" demişti.

Paşinyan, geçen yıl Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra istifa baskısı altındaydı.

Kasım ayında Azerbaycan'la 6 hafta süren savaşın sonunda Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra öfkeli kalabalıklar Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Parlamento'yu basmıştı.

Ordunun Şubat ayında Paşinyan'ın istifasını istemesi ülkede gerginliği artırmıştı.