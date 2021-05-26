Ermenistan ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24-26 Mayıs arasında Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Gedebey bölgelerindeki mevzilerine Ermenistan'ın Gegharkunik bölgesindeki mevzilerden belirli aralıklarla ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Şuşa şehri etrafındaki Azerbaycan mevzileri yönünde Ermeni askerler tarafından otomatik silahlarla havaya ateş açtığı ifade edildi. Açıklamada Azerbaycan askerlerinin misilleme ateşi açmadığı ve Azerbaycan tarafında hiçbir kaybın yaşanmadığı kaydedildi.