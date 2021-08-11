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Ermeni askerleri, Kelbecer'de Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermeni askerlerinin sınırda Kelbecer’de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Dünya 11.08.2021, 08:58
Ermeni askerleri, Kelbecer'de Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta yerel saatle 01.05’te Kelbecer’in Demirçidam yerleşkesinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan’ın Basarkeçer bölgesindeki Zerkend köyünde konuşlanan Ermenistan askerleri tarafından ateş altına alındığı aktarıldı. Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altına olduğu ifade edildi.

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